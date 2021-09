BOX: "Canelo" Álvarez asegura que su mamá lo felicitó por defenderla de Plant

El tapatío Saúl "Canelo" Álvarez aseguró que recibió una felicitación de su mamá, luego de que la defendió de los insultos del estadounidense Caleb Plant, ante quien será su próxima pelea de box.

"Mi mamá también estaba enojada. Me agradeció por golpearlo, por defenderla de cualquier insulto", comentó al respecto Álvarez Barragán.

Foto: Captura de Twitter

Caleb Plant desmiente al mexicano

Tras la bronca ocurrida en la conferencia de prensa que ambos púgiles brindaron el pasado 21 de septiembre, Caleb Plant negó que se hubiera metido con la madre del "Canelo".

"Mi madre fue asesinada a tiros por la policía hace dos años. ¿Por qué iba a traer a la madre de alguien e incluso si no me importara un carajo, por qué abriría esa puerta sólo para alguien? Me diría: ¿tu mamá no fue asesinada a tiros por la policía?", escribió el originario de Ashland City, Tennessee.

El combate de box entre Saúl Álvarez y Caleb Plant se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre en Las Vegas, Nevada, en donde se enfrentarán para ser el campeón absoluto de los pesos supermedianos.

El "Canelo" tiene en su poder los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo, mientras que Plant posee el de la Federación Internacional de Boxeo.

EVG