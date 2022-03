BOX: "Canelo" Álvarez explota contra Andy Ruiz; "necesitas ser disciplinado"

Saúl "Canelo" Álvarez asegura que todos los que quieran dedicarse al box tienen las puertas abiertas en su equipo de trabajo. Sin embargo, dijo no saber qué sucederá con Andy Ruiz, con quien explotó por su falta de disciplina, pues dijo que no entrena con la dedicación necesaria.

"Eddy tiene tiempo para todos los peleadores, puedes preguntarles. Si te das el tiempo para estar en el gimnasio y entrenar como se debe, con disciplina, Eddy siempre estará ahí. Si vienes y entrenas 20 minutos, pero después no vienes en cuatro días o llegas después de la hora que habías quedado; necesitas ser disciplinado", comentó Álvarez Barragán en entrevista con ESNews.

Andy Ruiz se unió al "Canelo Team" en 2020. Dichos pugilistas son entrenados por Eddy Reynoso, y entre ellos se encuentran Óscar Valdez y Julio César "Rey" Martínez.

"Canelo" desconoce por qué ya no entrena Andy con "Canelo Team"

Saúl Álvarez señaló que no sabe cuál es el motivo por el que el Destroyer" dejó de entrenar box con el "Canelo Team", misma situación que ocurre con Ryan García.

te puede interesar BOX: Pelea del "Canelo" podría cancelarse por la guerra entre Rusia y Ucrania

"Puedes preguntarle a Óscar Valdez, Frank Sánchez. Eddy tiene todo el tiempo para él, estuvo en Navidad, Año Nuevo, siempre con él cuando enfrentó a Luke Campbell. Después le pasó algo, no estoy seguro No sé qué pasó con Andy Ruiz, es lo mismo (que con Ryan García): Vino un día y después ya no viene”, concluyó.

El último combate de box de Andy Ruiz fue el 1 de mayo de 2021, cuando derrotó al estadounidense Chris Arreola en Carson, California. Por su parte, el "Canelo" tendrá su primera pelea del año el próximo 7 de mayo contra el ruso Dmitry Bivol.

EVG