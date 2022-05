BOX: "Canelo" Álvarez y Fernanda Gómez presumen su lujoso aniversario de bodas

Saúl "Canelo" Álvarez, campeón de box mexicano, y Fernanda Gómez, su esposa, presumieron el lujoso viaje que hicieron para su aniversario, mismo que celebran desde la paradisíaca isla de Mykonos, en Grecia.

El monarca indiscutido de las 168 libras se encuentra festejando su primer aniversario de casado al lado de Fernanda Gómez y a través de sus redes sociales la pareja ha dejado ver su costoso viaje a tierras griegas.

Las postales son del mar mediterráneo, en donde se nota que están pasando un buen momento, sobre todo el "Canelo", quien perdió su última pelea ante Dmitry Bivol en Las Vegas.

Marco Barrera defiende al "Canelo" Álvarez

La derrota de Saúl "Canelo" Álvarez a manos de Dmitry Bivol en Las Vegas sigue dividiendo opiniones, a tal punto que hay quienes han salido en defensa del mexicano, como fue el caso de Marco Antonio Barrera.

El exboxeador estuvo presente en la T-Mobile Arena y en su podcast, Un Round Más, defendió al "Canelo": "Lo que sí está medio cabr** es la oleada de críticas que le han zumbado al 'Canelo' por esta derrota. Lo están sacrificando feamente”.

El boxeo es así, a veces se gana y a veces se pierde, pero siempre con la frente en alto. Me quedo con la gran pelea que ofrecimos a la gente.



Volveremos a pelear y volveremos a ganar. pic.twitter.com/pPJexLo9FC — Canelo Alvarez (@Canelo) May 8, 2022

Además, el excampeón del mundo analizó lo que fue la pelea, así como la estrategia y el plan de combate del tapatío, asegurando que nunca pudo entrar en la guardia del ruso.

“Después del plan que tenía 'Canelo', en lo personal no veía por dónde pelearle al rival. Ni el plan B, el A o el C. Moralmente ya no sabía que hacer. Moralmente 'Canelo' estaba derrotado, desde saber que no podía entrar, que no podía mover la cintura, conectarle un golpe, y eso cansa más al final del día”, dijo.

aar