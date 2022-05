La derrota de Saúl "Canelo" Álvarez a manos de Dmitry Bivol en Las Vegas sigue dividiendo opiniones, a tal punto que hay quienes han salido en defensa del mexicano, como fue el caso de Marco Antonio Barrera.

El exboxeador estuvo presente en la T-Mobile Arena y en su podcast, Un Round Más, defendió al "Canelo": "Lo que sí está medio cabr** es la oleada de críticas que le han zumbado al 'Canelo' por esta derrota. Lo están sacrificando feamente”.

El boxeo es así, a veces se gana y a veces se pierde, pero siempre con la frente en alto. Me quedo con la gran pelea que ofrecimos a la gente.



Volveremos a pelear y volveremos a ganar. pic.twitter.com/pPJexLo9FC — Canelo Alvarez (@Canelo) May 8, 2022

Además, el excampeón del mundo analizó lo que fue la pelea, así como la estrategia y el plan de combate del tapatío, asegurando que nunca pudo entrar en la guardia del ruso.

“Después del plan que tenía 'Canelo', en lo personal no veía por dónde pelearle al rival. Ni el plan B, el A o el C. Moralmente ya no sabía que hacer. Moralmente 'Canelo' estaba derrotado, desde saber que no podía entrar, que no podía mover la cintura, conectarle un golpe, y eso cansa más al final del día”, dijo.

"Chicharito" Hernández defiende al "Canelo" Álvarez

El goleador tapatío Javier "Chicharito" Hernández salió en defensa de Saúl "Canelo" Álvarez, quien fue objeto de múltiples críticas en las redes sociales luego de su derrota ante el ruso Dmitry Bivol el pasado sábado.

"Es increíble y admirable que tuvo apenas su segunda derrota en no sé cuantos años y ya toda la gente lo quiere crucificar", comentó Hernández Balcázar tras un acto del LA Galaxy acerca de salud mental, deporte y juventud.

El goleador histórico de la Selección Mexicana dejó de manifiesto su desacuerdo en que a los deportistas se les defina de acuerdo a un resultado.

¡NO LO PUEDE CREER! 🇲🇽



"Canelo apenas tuvo su segunda derrota en no sé cuántos años y la gente lo está crucificando"



"A veces nos gusta solamente calificar a los seres humanos y a todo el mundo: si ganas, vales; y si pierdes, ya no vales. Yo nunca he estado a favor de eso. 'Canelo' era el primero que quería ganar, igual que Checo Pérez era el primero que quería estar en el podio y hasta ganar la carrera. Una victoria o una derrota no definen al extraordinario ser humano y al deportista ching...", subrayó.

La caída frente a Dmitry Bivol en la T-Mobile Arena de Las Vegas significó el primer tropiezo para Álvarez Barragán en casi nueve años, pues no salía vencido desde el 14 de septiembre de 2013, cuando perdió contra el estadounidense Floyd Mayweather Jr.

aar