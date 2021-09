BOX: "Canelo" Álvarez y su fuerte amenaza; "yo no ladro", dice

Tardó en responder, pero lo hizo. Saúl "Canelo" Álvarez habló por primera ocasión acerca de las amenazas que le ha hecho Caleb Plant, a quien enfrentará en su próxima pelea de box el 6 de noviembre.

Sin pelos en la lengua, el púgil tapatío dejó en claro que todos los comentarios del estadounidense lo motivan para dar el 100 por ciento y le envió un recado al originario de Ashland City, Tennessee.

Foto: Captura de Twitter

La clara respuesta del "Canelo"

"Dicen que perro que ladra no muerde y yo no ladro, ya han visto mi mordida. La experiencia es la que me da la paciencia para mostrar todo arriba del ring haciéndolo con mucha inteligencia", dijo categóricamente Álvarez Barragán en el Martés de Café del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Los comentarios y advertencias del Canelo no pararon ahí, pues también aseguró que no le inquieta el hecho de que quien está asesorando a Plant sea el excampeón Andre Ward.

"No me preocupa mucho que Plant esté entrenando con Ward. Al final de cuentas solo estaremos él y yo arriba del ring. Pero si se suben dos, tampoco tengo problema", agregó el tapatío.

El combate de box del próximo 6 de noviembre entre Saúl Álvarez y Caleb Plant será por el campeonato indiscutido de la división de las 168 libras y tendrá como sede el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

EVG