Box: Canelo Álvarez hace oficial la fecha de su próxima pelea; ¿quién será su rival?

El pasado seis de mayo el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez retuvo su campeonato indiscutido de 168 libras ante el británico John Ryder y este miércoles el tapatío confirmó que su siguiente compromiso será en septiembre, fecha especial para los púgiles aztecas.

"Sí pelearé en septiembre, pero todavía no sé con quién ni nada. La próxima semana nos vamos a sentar para hablar de eso", comentó el Canelo durante una visita a la Ciudad de México.

Como cada vez que pelea en este mes del año, Canelo podría subir al ring en el fin de semana del 15 de septiembre, en el marco de los festejos de la Independencia de México. A lo largo de los años los boxeadores mexicanos hacen de ese fin de semana una fiesta con grandes combates.

'Canelo' Álvarez y John Ryder se enfrentaron en el Estadio AKRON. Foto: AP

El rival está en el aire, sin embargo, hay dos nombres fuertes que se vislumbran en el futuro de Saúl Álvarez, ambas peleas serían en peso supermediano, categoría donde es el monarca del CMB, OMB, AMB y FIB. El primer peleador que podría enfrentar al tapatío es el estadounidense David Benavidez.

El Bandera Roja es campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo y es mandatorio por parte de este organismo, pero el peleador que el Canelo quiere enfrentar es el ruso Dmitry Bivol, quien en mayo de 2022 derrotó al mexicano en combate realizado en peso semipesado.

Canelo Álvarez conecta a John Ryder en su pelea en el Estadio AKRON. Foto: Mexsport

Desde que Álvarez Barragán tuvo su segunda derrota profesional a manos de Bivol la revancha es algo de lo que siempre se ha hablado y el propio Canelo ha dicho en repetidas ocasiones que quiere enfrentar el ruso en el mismo peso, aunque Dmitry quiere la reyerta en 168 libras.

Además, el Canelo Álvarez no descartó regresar a México y el Estadio Azteca sería su siguiente reto, luego de llenar el Estadio AKRON en Guadalajara. "En este momento no descarto nada. No descarto volver a México y pelear en el Azteca", dijo.

aar