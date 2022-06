La derrota que sufrió Saúl "Canelo" Álvarez ante Dmitry Bivol en su más reciente pelea de box le trajo muchas críticas al tapatío, una de las cuales fue del también pugilista mexicano Gilberto Ramírez.

El "Zurdo" aseguró que la caída a manos de Bivol le debe dejar a Álvarez Barragán como lección principal el hecho de no volver a pelear en las 175 libras.

"Yo creo que lo más inteligente para él es quedarse en las 168 y seguir ahí, pelear con los mejores en las 168, las peleas que la gente quiere ver. No es su división, las 175 me las tiene que dejar a mí y yo me voy a encargar de esa división", aseveró de manera tajante el "Zurdo" Ramírez en entrevista con Izquierdazo.

El combate de box entre Álvarez y Bivol no fue el primero para el jalisciense en las 175 libras, pues en el 2019 derrotó al también ruso Sergey Kovalev en dicha categoria.

"Zurdo" Ramírez critica al "Canelo" por no enfrentar a mexicanos

Otro aspecto que el boxeador originario de Mazatlán, Sinaloa, criticó del "Canelo" Álvarez es el hecho de que casi nunca tenga como rivales a pugilistas mexicanos.

"Para mí es absurdo que no quiera pelear con mexicanos, no tengo idea, pero las más grandes peleas son siempre entre mexicanos, son guerras, Barrera (Marco Antonio), Márquez (Juan Manuel), Chávez (Julio César), todos ellos pelearon con mexicanos y son grandes", declaró a Mediotiempo.

La última ocasión que el oriundo de Guadalajara, Jalisco, midió fuerzas con un azteca fue el 6 de mayo del 2017, cuando derrotó a Julio César Chávez Jr. en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

