Box | Julio César Chávez Jr. narra la pesadilla que vivió antes de ser arrestado; “Pensé en morir"

Los primeros meses del 2024 han sido muy complicados para Julio César Chávez Jr., pues al margen de sus problemas de adicción se enfrentó a un arresto en Estados Unidos por posesión de armas de fuego.

El Hijo de la Leyenda admitió que tuvo días muy complicados antes de ser detenido en la Unión Americana, pues su papá estaba molesto con él y su esposa ya no quería saber de él.

"No soy tan valiente como para quitarme la vida; se necesita mucho valor. En mis días más difíciles, fue mi malestar estar aquí con todo, solo, mi papá enojado diciendo que iban a ir por mí, la pistola, mi esposa ya no quería saber nada de mí y se quería divorciar por cómo estaba. Todo esto para mí era acabarse el mundo, viví muchos días así", narró Julio César Chávez Jr. en entrevista para el programa Zona Mixta de Telemundo Deportes.

En la misma charla, el pugilista sinaloense indicó que muchos días de los que estuvo en la cárcel pensó que en cualquier momento se moriría; aunque irónicamente también fueron los momentos en los que se sintió más tranquilo.

"Cuando entré a la cárcel fueron los días que más descansé en los últimos tres meses, que fueron muy difíciles, muy cansados. Varias veces me sentí mal, pensé que me iba a morir, pero sí aguanté", le contó a Miguel Gurwitz.

JC Chávez Jr. asegura sentirse mejor que nunca

En la misma entrevista, el boxeador de 38 años de edad afirmó que tras esos duros momentos vividos a principios de año se siente mucho mejor y así quiere seguir.

"Estoy mejor que nunca, porque siempre había cosas escondidas ahí, y esta vez no, estoy impío, estoy bien y así me voy a mantener. Realmente hoy estoy en mejoría, no te los tiene que decir mi papá ni nadie. Yo no me daba cuenta. Ojalá me dure la oportunidad que quiero seguir así", remarcó.

Julio César Chávez Jr. dejó en claro que la rehabilitación a la que se sometió es diferente a otras que ha tenido en México, pues los psicólogos se van al fondo del asunto para encontrar las causas de su comportamiento.

"La Corte es importante. Aquí nadie habla con mi esposa, hablan conmigo. El nivel de recuperación es más alto que en México. Nos aislamos, lo que hace una clínica es reintegrarte a la sociedad. Aislarte es como estar en una jaula. Aquí he estado yendo a las pláticas, tengo mis amistades, psicólogos. No es magia, tratan con la persona, no con el nombre y sí con lo que ha pasado", ahondó El Hijo de la Leyenda.

EVG