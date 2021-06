BOX: Julio César Chávez traiciona al América y se declara fan de Chivas

Previo a su pelea de despedida del box, Julio César Chávez generó polémica luego de que aseguró que es seguidor de Chivas, tomando en cuenta que en ocasiones pasadas se ha declarado fan del América.

La controversial declaración se dio precisamente en Guadalajara, donde este sábado 19 de junio se subirá al ring para enfrentar a Héctor "Macho" Camacho Jr.

¿Qué dijo Julio César Chávez?

Todo comenzó cuando el "César del Boxeo" recordó que de pequeño el box no le atraía tanto como el futbol o el beisbol.

"No me gustaba el box, me gustaba más el futbol, el beisbol, era bueno, estuve seleccionado en futbol, beisbol y boxeo. Quedé campeón en futbol, basquetbol y beisbol en un nacional; y en boxeo perdí", le indicó entre risas Chávez a algunos periodistas.

Posteriormente, uno de ellos le preguntó en qué equipo de futbol le hubiera gustado jugar en caso de haberse dedicado al balompié.

"En las Chivas, claro que le voy a las Chivas", aseveró el pugilista originario de Ciudad Obregón, Sonora.

El último combate de Julio César Chávez como boxeador profesional fue en septiembre de 2005, cuando sucumbió frente al estadounidense Grover Wiley.

