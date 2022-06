El sudafricano Siphesihle Mntungwa, rival de su compatriota Simiso Buthelezi, el boxeador que murió días después de desorientarse durante la pelea entre ambos y lanzó golpes al aire, reveló que ha pensado en quitarse la vida.

Mntungwa reveló que desde dicho combate ha sido víctima de amenazas y fuertes insultos, motivo por el que señaló que ha considerado la posibilidad de suicidarse.

"Simplemente no puedo soportarlo más. Me queda una cosa, me voy a suicidar. Hasta mis vecinos han publicado mensajes muy feos sobre mí en las redes sociales, ya no estoy a salvo. Yo no maté a Simiso, es posible que hayamos estado involucrados en una pelea de box, pero no fue una cuestión de vida o muerte”, indicó en entrevista para Sowetan Live.

Very scary in South Africa please 🙏🏼 for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB — Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 5, 2022

Siphesihle Mntungwa resaltó que sabe perfectamente lo que siente en estos momentos la familia de Simiso Buthelezi, pues su madre falleció cuando él era un niño. Sin embargo, se dijo dolido por el hecho de que algunas personas lo llamen asesino.

"Mi madre murió cuando yo tenía cuatro años, mi padre todavía vive, pero no nos quedamos con él. Entonces, ganar ese título me iba a ayudar económicamente, pero la gente me ha tildado de asesino. Podría haber sido yo. Sin duda la familia de Simiso está pasando por un dolor como cualquier otra familia", agregó.

¿De qué murió Simiso Buthelezi?

Simiso Buthelezi estuvo en coma inducido a causa de la hemorragia cerebral que sufrió en su combate de box contra Siphesihle Mntungwa. El pugilista fue atendido por los médicos y posteriormente trasladado a un hospital de la ciudad de Durban, Sudáfrica, pero debido a la hemorragia sufrida en su cerebro se complicó el tratamiento.

"Con gran tristeza para el boxeo de Sudáfrica y la familia Buthelezi, informamos del fallecimiento de Simiso Buthelezi (4-1, 2Ko's) la noche del 7 de junio en el hospital. Se hará una revisión médica independiente de la lesión y más tarde se dará a conocer los resultados de la misma", indicó la Comisión de Boxeo Profesional de Sudáfrica en un informe.

"No se encuentra en buenas condiciones de salud; está crítico pero estable; descubrimos que sangró en el cerebro y lamentablemente su condición no permite que los médicos que lo están tratando operen en este momento debido a la condición”, indicó en días pasados el médico Buyi Mabaso-Dlamini para el diario local The Sowetan.

EVG