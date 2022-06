BOX: Saúl "Canelo" Álvarez se cansa de las críticas y explota: "nunca me dan crédito"

El "Canelo" Álvarez, a pesar de su derrota ante Dmitry Bivol, sigue siendo el rostro del boxeo mundial y aunque a lo largo de su carrera ha cosechado muchos éxitos, las críticas nunca han faltado; sin embargo, el campeón de las 168 libras se cansó de ellas y se quejó de los señalamientos.

Saúl Álvarez y Gennady Golovkin se vieron las caras para la primera conferencia de prensa, previo a su pelea del 17 de septiembre. El púgil tapatío no hizo caso de los juicios de los cuales es víctima, pues se le señala de haber pactado la trilogía contra GGG ahora que tiene 40 años.

Press Conference LA🎙Vamos a terminar lo que comenzamos hace 5 años 👊🏻 #CaneloGGG3 pic.twitter.com/z6rXwrFih3 — Canelo Alvarez (@Canelo) June 25, 2022

"Estoy ocupado peleando con los mejores del mundo (por eso tanto tiempo entre la segunda y tercera pelea) e igual la gente no me va a dar el crédito si le gano, por eso solo me enfoco en hacer lo mejor para mí y lo que más sume en mi carrera", lanzó el "Canelo".

Además, el rey indiscutido de peso supermedio dijo que no quiere hablar sobre su derrota ante Bivol, aunque sí apuntó que se cansó en la pelea ante el campeón ruso de peso semicompleto de la AMB.

"No quiero hablar mucho de eso porque no quiero poner excusas, solo los que formamos el equipo sabemos qué pasó, por qué me cansé. Si ven la pelea, los primeros cinco asaltos los gané y luego empecé a cansarme, pasaron muchas cosas y no quiero poner pretextos. Ya vendrá la mía, tendré mi oportunidad y las cosas serán diferentes, no quiero hablar más de eso, tomo la derrota como es", dijo.

BOX: El insólito vínculo que une al "Canelo" y AriGameplays

La creadora de contenido mexicana AriGameplays intercambió mensajes con Saúl "Canelo" Álvarez, campeón mundial de box indiscutido de peso supermedio, esto tras su victoria en la pelea de exhibición en La Velada del Año 2, organizada por Ibaí Llanos.

La streamer regiomontana se llevó la decisión dividida ante la española Paracetamor y en sus redes sociales reveló que habló con el "Canelo" por mensajes directos de Instagram, además de que el monarca de las 168 libras lo comenzó a seguir en Twitter.

Esto sigue siendo una locura, hoy hablé con el Canelo y me siguió en twitter.

Esta soy yo ahorita: 😀 — ARI GAMEPLAYS 🥊 (@arigameplays) June 26, 2022

En Instagram AriGameplays subió una historia y escribió: "Acabo de hablar con el 'Canelo' por dm, esto sigue siendo un sueño hecho realidad", y en Twitter agregó: "Esto sigue siendo una locura, hoy hablé con el 'Canelo' y me siguió en Twitter".

Ari protagonizó uno de los cuatro combates que hubieron en La Velada del Año 2. En la transmisión del evento preparado por Ibaí Llanos, se alcanzaron más de tres millones de usuarios viendo las reyertas en vivo a través de la plataforma Twitch.

