'Canelo' Álvarez vs Jaime Munguía | ¿Cuánto cuesta comer en la taquería del boxeador?

El boxeador jalisciense Saúl 'Canelo' Álvarez, quien este sábado enfrenta al también mexicano Jaime Munguía, es el rostro de su disciplina a nivel mundial, lo que le permite ganar cantidades millonarias de dinero, pero no sólo genera ganancias por su trabajo en los ensogados, pues entre sus negocios tiene una taquería.

El 'Canelo', además de tener tiendas de autoservicio y gasolineras, es dueño de una taquería junto con su hermano Ricardo Álvarez, la cual se llama "El Pastor del Rica". El establecimiento se localiza en Zapopan, Jalisco, con el sello de "No Boxing, No Life" transformado en "No Tacos, No Life".

El inmueble de comida del campeón mexicano de peso supermedio abrió sus puertas en el 2014 y está abierto de las 14:00 a las 00:00 horas. Los precios van desde los 520 pesos por un kilo de carne al pastor y 585 pesos un kilo de bistec.

Los tacos de pastor, suadero, bistec y chorizo valen 19.50 pesos, mientras que los tacos de lengua y trompa están en 24.70 pesos. Por su parte, las gringas, las gringas de suadero y carnaza tienen un valor de 52 pesos; las mismas, pero de bistec, trompa o tripa tienen un costo de 55 pesos, siendo la de lengua la más cara, con valor de 61.

"Cerramos unicamente los viernes de cuaresma, jueves y viernes Santos, 24 de Diciembre y el Primero de Enero", se lee en el sitio oficial de la taquería del 'Canelo' Álvarez.

El precio del lujoso carro del 'Canelo' Álvarez

Saúl 'Canelo' Álvarez llegó a su conferencia de prensa final de la pelea ante Jaime Munguía en un lujoso carro que impresionó tanto a los aficionados que los esperaban en Las Vegas, así como a los usuarios de redes sociales.

El 'Canelo' llegó a la conferencia en su lujoso Bugatti Chiron, un hiperdeportivo al que nombró como "Pitufo", uno de los tantos autos exclusivos que tiene en su amplio garage.

Canelo en su Bugatti Chiron llamado "Pitufo" en la previa de su pelea ante Jaime Munguía Foto: X @Canelo

En redes sociales el boxeador tapatío compartió una foto en donde se le manejando el carro y de copiloto tiene a su entrenador y manager, Eddy Reynoso, quien ha estado al lado del 'Canelo' desde antes de su debut profesional.

El flamante automóvil del 'Canelo' Álvarez cuesta alrededor de tres millones de dólares, lo que serían 60 millones de pesos, un lujo que el campeón indiscutido de las 168 libras puede darse gracias a sus combates.

EVG