'Canelo' Álvarez vs Jermell Charlo: ¿Cuánto cuesta comer en la taquería del boxeador?; es mejor que ahorres

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, quien este fin de semana enfrenta a Jermell Charlo, es el rostro de su disciplina a nivel mundial, lo que le permite ganar cantidades millonarias de dinero, pero no sólo genera ganancias por su trabajo en los ensogados, pues tiene una taquería y es mejor que ahorres antes de visitarla.

El 'Canelo', además de tener gasolineras y tiendas de autoservicio, es dueño de una taquería, junto a su hermano Ricardo Álvarez, la cual se llama "El Pastor del Rica" y se ubica en Zapopan, Jalisco, con el sello de "No Boxing, No Life" transformado en "No Tacos, No Life".

El inmueble de comida del campeón mexicano de peso supermedio se inauguró en 2014 y atienden de 14:00 a 00:00 horas, con precios que van desde los 520 pesos por un kilo de carne al pastor y 585 pesos un kilo de bistec, aunque también hay tacos.

Foto: Instagram de El Pastor Del Rica

Los tacos de pastor, suadero, bistec y chorizo valen 19.50 pesos, mientras que los tacos de lengua y trompa están en 24.70 pesos. Por otro lado, las gringas, las gringas de suadero y carnaza valen 52 pesos; las mismas, pero de bistec, trompa o tripa tienen un costo de 55 pesos, siendo la de lengua la más cara, con valor de 61.

"Cerramos unicamente los viernes de cuaresma, jueves y viernes Santos, 24 de Diciembre y el Primero de Enero", se lee en el sitio oficial de la taquería del 'Canelo' Álvarez.

Así es el cinturón para el ganador entre 'Canelo' y Charlo

El fajín conmemorativo pertenece al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y se llama Puebla-Jalisco II, fue diseñado por Angélica Moreno en el taller Talavera de la Reyna y el bordado es obra Matilde Juárez, artesana de Puebla en los patrones representa diferentes localidades del estado.

"La talavera enmarca la placa del cinturón con un tradicional, exquisito y ornamentado diseño poblano. El plumaje representativo de Puebla, en esta edición, fue realizado y maravillosamente logrado en color negro, con la intención de representar y resaltar un diseño antiguo, logrando transmitir, preservar y glorificar la tradición poblana", explicó el CMB sobre el cinturón en un comunicado.

La faja Puebla-Jalisco II tiene también la Catedral de Puebla, que es uno de los puntos más representativos y famosos del estado.

Este cinturón especial del Consejo Mundial de Boxeo es solo un reconocimiento y los únicos campeonatos oficiales en juego serán los de peso supermediano que actualmente se encuentran en poder del peleador mexicano.

EVG