Galilea Montijo hace impactante revelación sobre su relación con Cuauhtémoc Blanco

En una revelación durante el programa 'Netas Divinas', la reconocida presentadora de la televisión mexicana, Galilea Montijo, compartió detalles, hasta ahora desconocidos, sobre su relación sentimental con Cuauhtémoc Blanco.

La historia de amor de la que mantuvo en privado los detalles ha sido tema de especulación durante mucho tiempo y, finalmente después de 20 años, Galilea ha decidido abrir su corazón al público.

"Esa fue una relación que mucha gente no entendía, yo estuve muy enamorada, porque yo con él me identificaba mucho en esta parte que veníamos desde abajo, que nos costó mucho", dijo la también actriz.

La conductora del programa matutino 'Hoy' describió cómo, a pesar de que sus caminos finalmente tomaron rumbos diferentes, ella guarda un profundo respeto y cariño por el ídolo americanista, pues aunque parece que su relación terminó por una supuesta infidelidad de parte del exfutbolista, elogió la humildad de Cuauhtémoc Blanco.

"No se le olvidaba su gente, era una persona que no olvidaba de dónde venía, coincidíamos mucho... hablaba muy bien de su mamá, como cuidaba a si familia, como cuidaba a sus amigos, me identificaba mucho y lo admiraba mucho más”, detalló la tapatía.

@canalunicable GalileaMontijo se sinceró con las conductoras y habló sobre su relación con #CuauhtemocBlanco 😱 #NetasDivinas miércoles 9:30 p. m. MEX #Unicable ♬ sonido original - Unicable

Cuauhtémoc Blanco fue comparado con Brad Pitt

La revelación de Galilea Montijo sobre su relación pasada con Cuauhtémoc Blanco dejó entrever la posibilidad de una infidelidad por parte del exfutbolista. La conductora compartió detalles sobre por qué terminó su romance con el destacado jugador, insinuando que el ídolo americanista era "ojo alegre".

La frase "ojo alegre" es un término coloquial utilizado para describir a alguien que muestra interés romántico o se fija en otras personas fuera de su relación actual. Galilea Montijo, al utilizar esta expresión, dejó abierta a la especulación que Cuauhtémoc Blanco mostraba interés en otras mujeres mientras mantenía su relación con ella.

“Te voy a decir algo, ahí no había celos... no era una persona que me dijera que no saliera en la tele vestida de tal forma o que no le gustara otra cosa... haz de cuenta que era como Brad Pitt... y sí era ojo alegre.. entonces qué hago”, declaró la conductora.

mmt