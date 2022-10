Panthers vs Buccaneers: Dónde y cuándo ver EN VIVO, Semana 7 de la NFL

Los Carolina Panthers y los Tampa Bay Buccaneers se enfrentan en un duelo divisional este domingo 23 de octubre en actividad de la Semana 7 de la NFL.

La sede de este encuentro es el Bank of America Stadium. Los Buccaneers se ubican en la cima del Sur de la Conferencia Nacional con marca de tres victorias y tres derrotas, mientras que los Panthers son últimos con récord de un triunfo y cinco caídas.

El enfrentamiento más reciente entre Carolina y Tampa Bay fue el pasado 9 de enero, cuando la franquicia de Florida se impuso por marcador de 41-17 en la Semana 18 de la temporada anterior en partido celebrado en el Raymond James Stadium.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Panthers vs Buccaneers?

El partido entre los Carolina Panthers y los Tampa Bay Buccaneers comienza a las 12:00 horas tiempo del centro de México y será transmitido en vivo y en exclusiva por NFL Game Pass.

Tom Brady se disculpa por comparar futbol americano con el ejército

Tom Brady, quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, se disculpó por comparar al futbol americano con un desplazamiento militar, un comentario que el jugador hizo en su podcast, durante una entrevista al astro de la NBA Kevin Durant.

“Elegí mal mis palabras”, reconoció el veterano mariscal de campo al disculparse por lo dicho en el podcast de SiriusXM “Let's Go! With Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray”

En la transmisión por internet, el siete veces ganador del Super Bowl de la NFL discutía con Durant sobre lo difícil que era equilibrar su compromiso como un deportista altamente exitoso y su vida fuera del deporte.

“Esta semana hice un comentario sobre jugar al futbol americano y ser militar, y elegí mal mis palabras”, reconoció Brady “Sólo quiero expresarlo sobre cualquier opinión que podría tener la gente, me disculpo”.

