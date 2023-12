Chicago Bears vs Arizona Cardinals: ¿Dónde ver GRATIS el juego de la Semana 16 de la NFL?

El Soldier Field acoge este domingo 24 de diciembre el enfrentamiento entre los Chicago Bears y los Arizona Cardinals en la Semana 16 de la NFL.

La franquicia de Illinois afronta un duelo crucial para mantener sus aspiraciones por colarse a los playoffs. De momento ocupa el último puesto en el Norte de la Conferencia Nacional con marca de cinco ganados y nueve perdidos.

Por su parte, los de Arizona son uno de los tres equipos que ya están matemáticamente eliminados, pues son coleros en el Oeste de la NFL con récord de 3-11.

¿En qué canal pasan GRATIS el Chiefs vs Cardinals?

El encuentro entre los Chicago Bears y los Arizona Cardinals arranca a las 15:25 horas tiempo del centro de México y será transmitido gratis y en vivo por la señal de Fox Sports.

¿Cuáles equipos ya están eliminados en la NFL?

Los Arizona Cardinals quedaron fuera de toda posibilidad de meterse a la postemporada de la NFL el pasado fin de semana tras su tropiezo a manos de los San Francisco 49ers en la Semana 15.

Los Carolina Panthers y los Washington Commanders son los otros equipos de la Conferencia Nacional que también ya están eliminados.

Por su parte, los New England Patriots, los New York Jets y los Tennessee Titans son las escuadras de la Conferencia Americana que ya no pueden acceder a los playoffs de la NFL.

Últimos 10 enfrentamientos entre Bears y Cardinals

Cardinals 33-22 Bears (5 de diciembre del 2021)

​Bears 16-14 Cardinals (23 de septiembre del 2018)

​Cardinals 48-23 Bears (20 de septiembre del 2015)

​Bears 28-13 Cardinals (23 de diciembre del 2012)

​Cardinals 41-21 Bears (8 de noviembre del 2009)

​Bears 24-23 Cardinals (16 de octubre del 2006)

​Cardinals 3-28 Bears (30 de noviembre del 2003)

Cardinals 13-20 Bears (14 de octubre del 2001)

Bears 7-20 Cardinals (11 de octubre de 1998)

Bears 19-16 Cardinals (27 de noviembre de 1994)

