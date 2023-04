Chicharito se cansa y explota contra la Selección Mexicana; por fin señala a los culpables de no estar en el Tri

La llegada de Diego Cocca a la Selección Mexicana abrió la puerta a que Javier Hernández regrese al Tricolor e incluso el entrenador y el delantero han sostenidos charlar, pero hasta el momento el Chicharito no ha sido llamado de nuevo al conjunto azteca.

La última vez que Chicharito Hernández vistió la playera de la Selección Nacional fue en septiembre de 2019, en un partido amistoso ante Estados Unidos, en donde el goleador anotó gol. Sin embargo, durante esta gira del Tricolor se suscitó una polémica que desde entonces tiene alejado a CH14 de las convocatorias. Ahora, el ariete ha pagado por el error.

🇲🇽😳 "SÍ ME EQUIVOQUÉ EN SELECCIÓN... HAY ALGO QUE NO PUEDO HABLAR PORQUE ME LLEVO A ALGUIEN ENTRE LAS PATAS"



🚨 ¡@CH14_ habló de su veto en el Tri! 🚨



😰 "ESTOS DOS AÑOS SABÍA QUE ERA UN PRECIO A PAGAR, POR LA DECISIÓN QUE TOMÉ POR UN COMPAÑERO"

"Estos dos años yo sabía que era un precio a pagar por el error, pero también por una decisión que yo tomé por un compañero y yo; y así iba a ser, y te voy explicar algo, y te lo voy a decir así ‘al chile’, si la gente dudó de que hubo falta de interés mío para ir a la selección fue mentira, pero también hubo un poco de verdad, si yo hubiera estado yendo a la selección en ese momento no veo a mis hijos. A mis hijos no los veo nunca. No iba a ser eso. Todo pasó como tenía que pasar", dijo.

Para aclarar lo qué ha pasado desde su último llamado, el actual delantero del LA Galaxy de la MLS charló con el periodista Rubén Rodríguez de Fox Sports. En sus declaraciones, Chicharito deja en claro que él, junto con otros jugadores, resultaron afectados tras todo el escándalo.

"Todo con mis compañeros quedó claro pero me tocó bailar con la más fea... a mí y a varios. Miguel Layún y Marco Fabián también. Esto a mucha gente le cayó como anillo al dedo, esta situación que se generó hasta internamente", declaró Hernández Balcázar.

Desde el pasado proceso mundialista se habló de la falta de llamado de Chicharito a la Selección Mexicana, pero asevera que no fue su decisión, ya que no está desinteresado y sí dejó en claro que Gerardo Martino fue el único responsable en no llevarlo a la Copa del Mundo Qatar 2022.

🚨🇲🇽 "COMO FANÁTICO LO ÚNICO QUE DECIMOS ES: EXÍGEME, PERO POR QUÉ ME ABUCHEAS, SOMOS DEL MISMO EQUIPO"



¡Cara a cara de @ruubenrod con @CH14_! 🔥



🏆 "QUIERO VER A MÉXICO CAMPEÓN AUNQUE NO SEA JUGADOR, ME VALE MADRE YA... PERO SEGUIMOS ESPERANDO UNA VARITA"

“Si la gente dudó de que hubo falta de interés de mi parte (para ir a Selección), fue mentira. El problema es que hay algo muy en el fondo que se tiene que proteger, que tengo que proteger y que me ha costado un Mundial. Ese costo ha valido la pena totalmente... Gerardo Martino no fue el único responsable de que no fuera al Mundial”, apunta CH14.

La puerta para que Chicharito regrese a la Selección Mexicana no está cerrada y Diego Cocca ha mencionado que todos los jugadores pueden ganarse su convocatoria. El próximo compromiso del Tri es ante Estados Unidos, en la semifinal de la Liga de Naciones de Concacaf.

