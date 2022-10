"Chicharito" Hernández manda contundente mensaje a sus detractores: Decían que estaba acabado y ahora vean

Después de tres temporadas en la MLS, el delantero tapatío Javier "Chicharito" Hernández firmó en este año su mejor desempeño en Estados Unidos al anotar 18 goles en la fase regular con el LA Galaxy.

Apelando al gran momento futbolístico que vive, pese a lo cual Gerardo Martino no lo tomó en cuenta para que forme parte del plantel de la Selección Mexicana que irá al Mundial Qatar 2022, el jalisciense envió un contundente mensaje a todos sus detractores.

"De lo que estoy muy orgulloso es que tengo 34 años y hace dos años muchas personas estaban diciendo que estaba acabado y ahora vean", comentó el "Chicharito" Hernández a los medios de comunicación, en alusión a todos los que lo criticaron por irse a la MLS en vez de continuar su carrera en Europa tras su salida del Sevilla.

En el mismo tenor, el goleador surgido de la cantera de Chivas afirmó que se siente contento por haber sido el futbolista del LA Galaxy con más minutos en la temporada.

"Estoy con la institución más exitosa de la liga, soy el segundo jugador en el equipo detrás del arquero Jonathan Bond y junto con Julián Araujo, con más minutos, no tuve lesiones, solamente me perdí dos juegos por COVID-19, pero feliz por la manera que he jugado", sentenció.

"Chicharito" Hernández enfrentará a Carlos Vela

Este sábado, "Chicharito" Hernández y el LA Galaxy sellaron su boleto a las semifinales de Conferencia de la MLS luego de vencer 1-0 al Nashville SC con anotación del también mexicano Julián Araujo.

El siguiente rival del conjunto angelino será el LAFC, donde milita el quintanarroense Carlos Vela, en lo que será una nueva edición del denominado Clásico del Tráfico.

El partido entre el LA Galaxy y el LAFC está programado para llevarse a cabo el próximo jueves 20 de octubre en el Banc of California Stadium.

EVG