"Chicharito" Hernández rompe el silencio y habla de Diego Dreyfus y su matrimonio

No cabe duda de la buena relación que existe entre Javier "Chicharito" Hernández y su coach de vida, Diego Dreyfus, pues el futbolista siempre lo ha resaltado.

La temporada pasada el nivel de juego del "Chicharito" Hernández no fue el mejor, en medio de rumores que apuntaban a la separación de su esposa, por una supuesta infidelidad con Diego Dreyfus.

Ahora, Hernández ya aclaró todos los rumores y destacó el buen nivel futbolístico que vive hoy en día con el Galaxy de Los Ángeles, en la Temporada 2021 de la MLS.

“Sigo trabajando, haciendo lo mismo y el fin de semana hice dos goles, ¿ahora (Dreyfus) es la buena influencia? Aparte de que es mi amigo, yo creo mucho en lo que él está haciendo de su vida, sus dones los está poniendo al servicio de muchísima gente. Lo que yo veo en él es que al mal de todo lo que él pueda decir, él le deja a todo ser humano su responsabilidad”, dijo en entrevista con TUDN.

"Chicharito" Hernández habla sobre su matrimonio

El atacante del Galaxy de Los Ángeles habló sobre su matrimonio y cómo fue convertirse en padre y cómo eso, a su vez, lo llevó a confirmar que cree en el amor.

“Los nacimientos de mis niños me confirmaron que yo creo en el amor. Son el reflejo más crudo y natural que puedo tener; tienen tu sangre, tu apellido, se parecen a ti. Es un espectáculo (la paternidad) porque te hace crecer. No son mis hijos, pero yo sí soy su padre; yo no los tengo, ellos nos tienen a nosotros”

