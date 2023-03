CHIVAS: Advierten a Diego Cocca por no convocar a Víctor Guzmán a la Selección Mexicana

Víctor Guzmán en pocos meses ya tomó el puesto de referente en las Chivas y es uno de los jugadores más determinantes en la era de Veljko Paunovic como entrenador del Rebaño Sagrado y el estratega serbio mandó un mensaje a Diego Cocca.

En la primera convocatoria de Cocca como director técnico de la Selección Mexicana, el nombre que más brilló por su ausencia fue el del Pocho Guzmán, quien de acuerdo con palabras de Paunovic "él habla en el campo".

UN POEMA DEL POCHO:



5 GOLES Y 2 ASISTENCIAS DE NUESTRO CAPI. pic.twitter.com/Sn2XmOcO8D — CHIVAS (@Chivas) March 5, 2023

“Me encanta la coherencia que ha tenido con lo que ha dicho y cómo ha jugado hoy. Me dijo: ‘profe, lo que quiero es jugar bien para mi club, he pasado por esta situación y sé que teniendo actuaciones buenas me va a dar oportunidad con la Selección’. Me encanta ver el rendimiento que tiene, él habla en el campo, estoy orgulloso de tener un jugador con esa humildad y el compromiso con nuestras Chivas”, indicó en conferencia de prensa.

El timonel europeo dijo estar contento con el funcionamiento de sus pupilos, sin embargo, no se siente satisfecho con lo hecho hasta el momento. Luego de 10 fechas del Clausura 2023 de la Liga MX, las Chivas marchan en el tercer lugar general de la clasificación.

"Contento, pero no satisfecho. Queremos disfrutar de la victoria, de una gran actuación, conjuntamente con una gran unión con nuestra afición y queremos seguir ganado. Estoy convencido de que este equipo puede jugar más y quiero más. Ser más determinantes cuando legamos al área, es un trabajo que seguiremos haciendo", indicó Paunovic.

🔥🎥 ¡OTRA VEZ TÁCTICA FIJA, OTRA VEZ EL POCHO!



Con este remate de Guzmán, IMPOSIBLE para Acevedo, nos vamos arriba en el partido. pic.twitter.com/We8MSud73e — CHIVAS (@Chivas) March 5, 2023

Chivas supera a Santos y confirma su buen momento



Chivas logró su sexto triunfo en el Clausura 2023 tras imponerse 2-0 a Santos en el Estadio Akron, resultado con el que además llegó a siete compromisos sin conocer la derrota.

Víctor Guzmán abrió el marcador al minuto 17 con un remate de cabeza tras un servicio de Roberto Alvarado.

Poco antes del descanso, al 46’, Fernando Beltrán amplió la ventaja de los rojiblancos con un disparo de derecha fuera del área.

aar