CHIVAS: ¡COMIENZA LA LIMPIA! El Rebaño no renueva a este crack para el próximo torneo

Las Chivas de Guadalajara no entraron a la Liguilla del Clausura 2021, luego de caer en el repechaje ante el Puebla, de manera dramática en la tanda de penaltis.

Ante esto, ya comenzó la limpia en el club y las Chivas ya no renovarán a un jugador de experiencia como Oribe Peralta, quien jamás encontró su mejor nivel en el club.

Último partido de Oribe Peralta con Guadalajara. La directiva le propuso integrarse en otra área del club, pero Cepillo quiere seguir activo. No hay renovación. Se terminó su paso con Chivas @AztecaDeportes — VILLA VILLA (@OmarVV9) November 21, 2021

De acuerdo con reportes de medios nacionales, el club no lo renovará y su contrato termina al finalizar el torneo, por lo que ahora deberá buscar un nuevo equipo.

Además de Oribe, habrá más jugadores que no continúen en el club, aunque aún no se revelan nombres. De fichajes, todavía no se define quién llegará.

TE PUEDE INTERESAR VIDEO: Resumen y goles del Puebla vs Chivas, Repechaje de la Liga MX

ORIBE PERALTA PODÍA PERMANECER EN CHIVAS

El club le habría ofrecido a Peralta un puesto en la directiva, pero el ganador de la medalla de oro en Londres 2012 decidió seguir activo, por lo que rechazó la oportunidad.

rmp