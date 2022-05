CHIVAS: Crack del Rebaño explota contra los aficionados: "la gente es un poco dura"

Atlas derrotó a las Chivas en los cuartos de final del Clausura 2022 de la Liga MX y la afición del Rebaño no tomó de la mejor manera el caer ante el acérrimo rival, pero un crack de los rojiblancos reprobó los abucheos.

Carlos Cisneros, en entrevista para TUDN, declaró que los seguidores de las Chivas son más que exigentes y aunque entiende que eso se debe a que el Guadalajara es un equipo grande, no está de acuerdo con los gritos en contra de los jugadores de la institución.

"Creo que a veces la gente es un poco dura, pero son como dicen gajes del oficio de pertenecer al equipo más grande de México y les ha tocado a varios compañeros estar ahí, un poquito con el abucheo de la gente, cosa que en lo personal la verdad no me parece...", comenzó Cisneros.

"... porque son jugadores profesionales que siempre dan todo por el club al igual que todos los compañeros, lo único que queda de nosotros es apoyar, nosotros confiamos en ellos sé que siempre tratan de dar lo mejor", dijo.

El jugador multifacético sabe que las Chivas no han estado al nivel de estos compromisos, pero confía en que puedan sacar adelante la serie de los cuartos de final y clasificar a las semifinales.

"Muy insatisfechos, podríamos hacer algo más, dependía de nosotros y creo que tenemos por ahí esa espinita, por eso te digo que lo primero que se me viene a la mente es ganar. Son partidos hermosos que se viven intensamente, me gusta mucho jugar ese tipo de encuentros, los he jugado desde los 18 años, creo que sé lo que significa y lo único que se me viene a la mente es ganar, dar el siguiente paso la semifinal, así que esto es ganar o ganar", sentenció.

Exestrella del América está a un paso de reforzar a Chivas

Las Chivas sufrieron una dura derrota en la Liguilla de la Liga MX en el Clásico Tapatío ante el Atlas y a pesar que la portería fue bien defendida por Miguel Jiménez, la directiva estaría pensando en reforzar esta zona de la cancha con una exestrella del América.

De acuerdo con información de TUDN, Hugo González regresará a Monterrey (su préstamo con Juárez FC terminó), pero los Rayados no quieren sus servicios y uno de los cuadros interesados en ellos es el Rebaño.

Hugo González tiene contrato hasta 2024 con La Pandilla y hay otros cuadros que muestran interés en el meta, los cuales son Toluca y Necaxa.

