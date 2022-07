CHIVAS: ¡Directo! "Chofis" López lanza fuerte mensaje a la directiva del Rebaño

A pesar de que Javier "Chofis" López tiene contrato vigente con Chivas, la directiva del Rebaño Sagrado no decidió traer de regreso al club al jugador para el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Ante ello, "Chofis", quien dejó las filas del San Jose Earthquakes de la MLS, club en el que militaba, envió un contundente mensaje a la directiva del conjunto rojiblanco, pues lamentó que no lo haya repatriado para el actual semestre.

"Es un poco raro, que tengas contrato con un equipo y que no puedas jugar en ese equipo es como si estuviera castigado, pero yo no tengo problema respeto las decisiones de cada quien. A mí me hubiera gustado tener una oportunidad, si no se puede no pasa nada, no tengo ningún problema pero como te digo, por algo pasan las cosas, si no es aquí va a ser en otro lado y me va a ir mucho mejor", comentó López en entrevista con TUDN.

El futbolista originario de Torreón, Coahuila, hizo énfasis en que hubiera sido de mucha ayuda para Chivas en la delantera ante la baja de José Juan Macías por toda la temporada a causa de una lesión.

"Hoy más que nunca me hubiera gustado estar acá por el aspecto de cómo está el club, que me gustaría ayudar un poquito poner en el sistema de hoy en día, en esa posición, adelante, donde yo la mejoré mucho (MLS), fue una posición nueva que encontré y me gusté mucho, fue una posición donde me ponía Matías (Almeyda) y metí muchos goles", subrayó el jugador de 27 años.

Goleador de la MLS coquetea con Chivas

Las Chivas siguen en búsqueda de un delantero que sustituya a José Juan Macías en la Liga MX y desde la Major League Soccer (MLS) un jugador mexicano levantó la mano para reforzar al Rebaño Sagrado.

Se trata de Brandon Vázquez, ariete del FC Cincinnati, quien registra ocho dianas con cuatro asistencias en 17 compromisos en la actual temporada del balompié estadounidense y en plática con Fox Sports lanzó el guiño para el Chiverío.

"Yo crecí con toda mi familia siendo de Chivas, ahí en Guadalajara y sí he escuchado (del interés del Rebaño), mi familia que vive en Guadalajara ha escuchado cosas en las noticias y emocionados me mandan mensajes, pero yo acá no he escuchado nada concreto y estoy enfocado con Cincinnati. Es un equipo muy grande y con mucha historia y puede ser emocionante...", comentó.

