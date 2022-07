CHIVAS: Goleador de la MLS envía guiño para reforzar al Rebaño Sagrado

Las Chivas siguen en búsqueda de un delantero que sustituya a José Juan Macías en la Liga MX y desde la Major League Soccer (MLS) un jugador mexicano levantó la mano para reforzar al Rebaño Sagrado.

Se trata de Brandon Vázquez, ariete del FC Cincinnati, quien registra ocho dianas con cuatro asistencias en 17 compromisos en la actual temporada del balompié estadounidense y en plática con Fox Sports lanzó el guiño para el Chiverío.

"Yo crecí con toda mi familia siendo de Chivas, ahí en Guadalajara y sí he escuchado (del interés del Rebaño), mi familia que vive en Guadalajara ha escuchado cosas en las noticias y emocionados me mandan mensajes, pero yo acá no he escuchado nada concreto y estoy enfocado con Cincinnati. Es un equipo muy grande y con mucha historia y puede ser emocionante...", comenzó.

"Es un equipo cercano al corazón de mi familia, entonces si llega a pasar pues estuviera contento y sí, yo creo que es algo emocionante como te dije antes, no lo he pensado así totalmente y ya listo para irme, sigo preparado y estamos a mediados del torneo acá, entonces es difícil contestarte algo bien todavía", finalizó.

CHIVAS | Brandon Vázquez no le cierra la puerta al Rebaño

El futbolista de 23 años de edad, nacido en Chulas Vista, California, Estados Unidos, se limitó a comentar sobre un posible acercamiento que es cuestión de sus representantes y de Cincinnati.

"Eso lo está viendo mi equipo aquí FC Cincinnati, mis representantes, pero yo como dije estoy enfocado completamente. En México es más grande el futbol que acá en Estados Unidos", agregó Brandon Vázquez.

Y para finalizar, el jugador mexicoamericano no le cierra la puerta a jugar con la Selección Mexicana, pues aseguró que está listo para los dos desafíos.

"Yo estoy abierto a las dos selecciones, sí tengo doble nacionalidad, entonces las dos puertas están abiertas, yo estoy listo para lo que sea, para lo que venga y yo preparado para cualquiera", concluyó.

aar