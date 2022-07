CHIVAS: ¡Humo blanco! Santiago Ormeño ya es oficialmente jugador del Rebaño

Después de varios días de espera, por fin las Chivas pudieron anunciar la llegada de Santiago Ormeño a sus filas, pues las negociaciones se trabaron debía a una negativa de la "Chofis" López para llegar al Pachuca.

A través de una publicación en redes sociales dio a conocer que el seleccionado peruano será nuevo delantero de las Chivas, pero por haber nacido en México sí puede vestir los colores rojiblancos. "¡Bienvenido al Rebaño Sagrado, Santiago Ormeño! A defender la camiseta del Guadalajara", escribió el club en Twitter.

🇫🇷 ¡Bienvenido al Rebaño Sagrado, @santorme! 👊



A defender la camiseta del Guadalajara ❤️🐐 pic.twitter.com/uJ0PqDu0X1 — CHIVAS (@Chivas) July 18, 2022

La polémica no se detendrá, ya que hace unos años por medio de un boletín el Rebaño mencionó que cualquier jugador que no defienda los colores de la Selección Mexicana no podría llegar a su plantilla.

Con la llegada de Ormeño, quien llega del León, se llena el hueco que dejó José Juan Macías, quien apuntaba para ser el delantero titular del Rebaño, pero una lesión que lo dejó fuera el resto del torneo provocó que Chivas buscara otro goleador.

"La Chofis" acepta su llegada al Pachuca

De manera oficial Javier Eduardo López, mejor conocido como la "Chofis", fue anunciado como nuevo jugador de los Tuzos del Pachuca para el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, dejando el camino libre para el fichaje de Santiago Ormeño con las Chivas.

Con un video publicado en su cuenta de Twitter, los Tuzos, al ritmo del mariachi, le dieron la bienvenida a la "Chofis" López al cuadro de la Bella Airosa.

"Al son del mariachi ¡Bienvenido al Equipo de México!", escribió el club; por su parte, el mediocampista comentó: "Será un honor defender esta playera, para que todos sigamos haciendo grande este escudo. Pachuca somos todos".

🎺 | Al son del mariachi...



¡Bienvenido al Equipo de México! ⚽️🇲🇽 #PachucaSomosTodos🤍💙 pic.twitter.com/L64pwsBMlj — Club Pachuca (@Tuzos) July 18, 2022

daho