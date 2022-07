CHIVAS: ¡Escándalo! Captan a refuerzo del Rebaño de fiesta en un antro durante la madrugada

Chivas es el único equipo de la Liga MX que no ha anotado después de las primeros dos jornadas del Torneo Apertura 2022. Al margen de dicha situación, el Guadalajara tendría otro problema, luego de que uno de sus refuerzos para el actual semestre fue captado en un antro durante la madrugada.

En el programa Jalisco TV se dio a conocer que uno de los fichajes del conjunto rojiblanco fue visto en un antro a las 4 de la mañana junto a un reconocido periodista. Sin embargo, no se reveló el nombre del futbolista involucrado.

"Están en mi poder fotografías de un refuerzo que vino a esta ciudad con un importante gerente de deportes, 4 de la mañana el viernes pasado”, fueron las palabras del conductor. Los únicos refuerzos de Chivas para el Apertura 2022 son Alan Mozo y Rubén "Oso" González.

"Mientras no las vea, no lo puedo creer. Si llego a conseguir esas fotos las voy a publicar, porque siempre he defendido que nos den nuestro lugar como periodistas, y por ese tipo de cosas es que nos pisotean. ¿Cómo un jugador va a estar en un antro o bar con un periodista? No corresponde, cuidamos nuestra actividad", comentó el periodista David Medrano, quien estuvo como invitado a dicho programa.

Chivas visita este sábado 16 de julio a Santos Laguna en busca de su primera victoria de la campaña, luego de su empate con FC Juárez (0-0) y su caída ante el Atlético de San Luis (0-1).

"Chofis" reactiva el fichaje de Santiago Ormeño a Chivas

El fichaje de Santiago Ormeño a las Chivas de Guadalajara se destrabó, pues Javier Eduardo López, mejor conocido como la "Chofis", aceptó salir del Rebaño Sagrado.

De acuerdo con información del periodista David Medrano, la "Chofis" entendió que jugar con Pachuca no es una mala oportunidad y con ellos se puede cerrar la llegada de Ormeño al Chiverío para el Apertura 2022.

"La 'Chofis' López ha entendido que Pachuca es una buena oportunidad y se ha destrabado el caso Ormeño para que llegue a Chivas", escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

Se espera que el delantero de la Selección de Perú sea presentado con Guadalajara el lunes 18 de julio, pues ya pasó los exámenes médicos y todo está listo, con la llegada de López a los Tuzos, para que se haga oficial su fichaje.

