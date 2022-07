CHIVAS: "Chofis" López tira el fichaje de Santiago Ormeño al Rebaño

El fichaje de Santiago Ormeño a las Chivas de Guadalajara se complicó, pues Javier Eduardo López, mejor conocido como la "Chofis", no quiere firmar su renovación con el Rebaño.

Al negarse a firmar su renovación con Chivas, la "Chofis" no puede llegar a los Tuzos de Pachuca y es ahí donde el traspaso, tanto de Eduardo López, como de Ormeño se encuentran estancados.

Chofis no se quiere ir. Ormeño no puede firmar. Dilema @Chivas — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) July 12, 2022

Medios reportan que Javier Eduardo no ha realizado el viaje a Hidalgo, debido a que se mantiene en la Perla Tapatía para aclarar su futuro; por su parte, Ormeño ya pasó las pruebas físicas, hay contrato, pero no se puede oficializar.

El contrato de la "Chofis" López con las Chivas vence en mayo de 2023, sin embargo, el Rebaño ya lo negoció para la llegada de Ormeño a los rojiblancos. Ahora, la directiva del Guadalajara trabaja para poder renovar al exjugador de la MLS y poder hacer oficial la llegada del delantero peruano.

Chivas, el único equipo que en dos fechas no ha hecho gol



En Chivas los resultados siguen sin darse, cuando se esperaba que fuera un torneo distinto y los éxitos regresaran al Rebaño, se vive todo lo contrario y en todas las líneas, pero lo que más preocupa actualmente es la falta de gol, ya que es el único equipo que en las primeras dos fechas del Apertura 2022 aún no logra hacerse presente en la portería.

Posiblemente la baja más sensible de los rojiblancos antes de que arrancara la Liga MX fue la de José Juan Macías, el delantero se perfilaba para ser titular indiscutible y en palabras de su entrenador Ricardo Cadena, el futbolista iba a estar tan bien que hasta podría regresar a la selección, pero una lesión lo marginó para todo el campeonato.

Santiago Ormeño en su primer etapa con las Chivas Foto: Especial

Ahora, las Chivas están urgidas de contratar a un delantero letal y la puja por Henry Martín del América y el Mudo Aguirre del Santos quedó en el olvido y ahora van por Santiago Ormeño, atacante suplente del León y que además es seleccionado peruano, por lo que la controversia entraría al saber si Chivas ya podría jugar con mexicanos que no defiendan a la Selección Nacional.

Ormeño es precisamente canterano de las Chivas, nació en la Ciudad de México y su sueño era vestir la Tricolor, pero al final no recibió una oportunidad y Ricardo Gareca lo convocó para reforzar a Perú en las eliminatorias mundialistas de la Conmebol; no tuvo mucha participación, pero sí estuvo presente en momentos importantes y aunque los incas no vayan a Qatar 2022, Santiago Ormeño ya es peruano.

aar