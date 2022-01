CHIVAS: Rodolfo Pizarro rompe el silencio y cuenta cómo fue su salida del Guadalajara

Durante varias semanas se manejó la posibilidad de que Rodolfo Pizarro volviera a Chivas para el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, situación que no ocurrió al haberse convertido en fichaje del Monterrey.

El originario de Tampico, Tamaulipas, rompió el silencio y habló de cómo fue su salida del Guadalajara en 2018, ahondando en algunas diferencias que tuvo en su momento con la directiva entonces encabezada por Jorge Vergara.

Pizarro confiesa sus diferencias con Chivas

Después del doblete (Liga y Copa MX) que consiguió el Rebaño Sagrado en 2017, Pizarro Thomas fue uno de los futbolistas que levantó la voz para exigir los premios que la directiva les había prometido a él y a sus compañeros por dichos logros, lo que no gustó a los altos mandos del club.

"Si le tengo que decir las cosas a alguien que no se me hace justo o algo que me prometieron, pues lo voy a hacer. Mi filosofía es ir de frente, entonces a lo mejor y sí, sí quedamos mal. Con Higuera sí hubo muchas discusiones, pero ya no está. Según yo, no tengo ningún problema con alguien de allá", contó en entrevista con TUDN.

Durante su paso con Chivas en 2017, el también seleccionado tricolor cosechó los títulos de Liga, Copa y Concachampions, éste último en 2018, registrando 15 goles y 10 asistencias en 58 compromisos.

El futbolista de 27 años de edad no ha debutado con Rayados en el certamen. En su primera etapa con el Monterrey, el surgido de las fuerzas básicas del Pachuca acumuló nueve dianas y seis pases para gol en 64 juegos, además de que conquistó la Concachampions y la Liga MX, ambas en 2019.

EVG