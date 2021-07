CHIVAS: ¡SE VIENE LA BOMBA! Exestrella del Rebaño Sagrado, a una firma de volver

Las Chivas de Guadalajara estarían cerca de recuperar a uno de sus más recientes ídolos, pues hasta el futbolista ya quiere volver a vestir los colores del Rebaño Sagrado.

Rumores han invadido el entorno de las Chivas en las útlimas horas y de acuerdo con ellos, Marco Fabián podría regresar a jugar en Guadalajara en los próximos torneos.

Sin embargo, la directiva del Rebaño es la que no estaría tan segura en hacerse de los servicios del mediocampista tricolor, pese a que el exseleccionado nacional síquiere volver.

En caso de que se concrete la transacción, debería ser en este mismo mercado de transferencias, tomando en cuenta que Marco Fabián ya tiene experiencia en la Liga MX y en las Chivas.

FABIÁN QUIERE VOLVER A CHIVAS

El mediocampista confesó en entrevista con TUDN, sus deseos de volver a las Chivas de Guadalajara, aunque no aseguró si ya es un hecho el traspaso.

"Lo voy a dejar en suspenso porque aún no hay un ‘no’ ni un ‘sí’, estamos ahí en espera entonces hay una posibilidad. No sé si sea ahora y si no llega ahora ojalá llegue después porque ese sueño lo quisiera cumplir, pero sí hay acercamientos", dijo.

