CLUB AMÉRICA: Estrella del equipo explota contra la afición por las comparaciones

Las buenas actuaciones del América han hecho que las comparaciones comiencen a llegar, con los jugadores de Miguel Herrera y los de Santiago Solari.

Uno de los jugadores que ha sido más comparado es el peruano Pedro Aquino, quien ha alcanzado un gran nivel futbolístico, por lo que los aficionados del América no extrañan a Guido Rodríguez.

te puede interesar AMÉRICA: Filtran la lista de jugadores que no seguirán en el equipo el siguiente torneo

"Ese tema ya lo hablé. No tengo la posibilidad de conocer a Guido en persona; lo he visto jugar y es un estupendo jugador, pero creo que su etapa en el América terminó cuando se fue de acá. Él hizo su historia y la hizo bien. Ahora es momento de que Pedro Aquino haga su propia historia, porque yo soy el que está acá ahorita", contó el peruano a Marca Claro.

Por otro lado, aseguró que no le ha costado la adaptación en el equipo, pues ha afrontado con toda la humildad que lo ha caracterizado durante su carrera.

"No se me hizo tan difícil porque sé cómo me criaron y de dónde vengo, entonces para mí el estar en León y ahora en América no me puede cambiar nada. Sé que hay mucha más gente que se te acerca y en América es algo que vas viviendo. Hay que vivir el momento día a día y de sentirte que estás en tu casa", dijo.

¿Cómo le ha ido al América en el Guard1anes 2021?

El América marcha en el segundo puesto del Guard1anes 2021 de la Liga MX, con 35 unidades, sólo por detrás de Cruz Azul, que va de líder con 37 puntos.

rmp