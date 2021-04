CLUB AMÉRICA: Revelan la reacción de Solari con Lainez tras penalti ante Cruz Azul

El atacante de las Águilas del América, Mauro Lainez, provocó un penalti con el que el Cruz Azul le sacó el empate al cuadro de Coapa en el Clásico en el Clásico Capitalino y ya se reveló que le dijo Santiago Solari en el vestidor.

En conferencia de prensa, Mauro Lainez aseguró que son cosas que pasan en el futbol y que tanto el entrenador como sus compañeros lo apoyaron tras el error.

"Es fútbol, son cosas que pasan, todos cometemos errores, el que no que me lo diga para hacerle un altar, agradecido que mis compañeros y el cuerpo técnico me arroparon, quiero seguir creciendo, mejorando, de los errores se aprende y vamos a tratar de perfeccionar ese tipo de cosas para que no vuelva a suceder", dijo Lainez.

Además aseguró que está 100% comprometido con el entrenador, a quien agradeció, además de afirmar que ha sido muy bueno con todos los jugadores durante las prácticas.

“Es una persona muy respetuosa y paciente, escucha al jugador y te dice las cosas de buena manera. Si cometiste un error te ayuda a perfeccionarlo para que no pase. Es muy humano, te ayuda y te explica. Al ser una persona así, estás con él a muerte”, agregó.

¿Cómo le ha ido al América en el Guard1anes 2021?



El América marcha en el segundo puesto del Guard1anes 2021 de la Liga MX, con 35 unidades, sólo por detrás de Cruz Azul, que va de líder con 37 puntos.

