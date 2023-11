Club América: Richard Sánchez rompe el silencio sobre su futuro con los de Coapa

En los últimos días, se especulaba sobre la posibilidad de que Richard Sánchez no renovara con el Club América, debido a la pérdida de protagonismo en el equipo durante este torneo bajo la dirección de André Jardine.

El estratega brasileño ha optado por alinear de inicio al menor de los dos Santos y a Álvaro Fidalgo, relegando a paraguayo al banquillo en la mayoría de los partidos. Esta situación alimentaba los rumores acerca de su posible salida del equipo en al Clausura 2024, cuando finalizara su contrato.

Sin embargo, después del partido ante Xolos, en el que Sánchez tuvo una destacada actuación como titular, contribuyendo con una asistencia, el jugador aclaró su situación contractual en una entrevista con W deportes.

"Yo ya renové con el club, lastimosamente aún no ha salido, pero ya vengo hace días que se firmó. También ha sido un tema que muchos me escriben y me dicen. Yo estoy muy contento acá y como en junio más o menos firmé la renovación y muy contento de estar en el club más grande de México.", refirió el centrocampista.

Con esta declaración, Richard Sánchez pone fin a los rumores que lo vinculaban con una posible salida del América a finales de este torneo, aunque no especificó por cuánto tiempo renovó su contrato, su continuidad en el equipo es una noticia alentadora para los seguidores del Nido, quienes pueden seguir contando con el jugador.

Richard Sánchez disponible para André Jardine

La confirmación de la renovación de contrato de Richard Sánchez con el Club América no solo disipa las dudas sobre su futuro en el equipo, sino que también revela su compromiso a pesar de haber perdido la titularidad en el conjunto azulcrema en los últimos encuentros.

El mediocampista paraguayo abordó el tema de su pérdida de protagonismo en el equipo y mostró su disponibilidad sobre la manera en que así lo requiera el técnico.

"La verdad no importa a quién le toque jugar, acá uno está preparado para cuando el técnico necesite. Demostramos que el equipo a pesar de las dificultades, las lesiones que tenemos, estamos sobresaliendo y paso a paso estamos luchando por el objetivo que tenemos.", externó el futbolista.

