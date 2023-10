En el CMLL es 100 por ciento calidad de luchador; en WWE son más personajes: La Catalina

En sus primeros siete meses como integrante de Las Amazonas en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), La Catalina, originaria de Chile, se ha percatado de las principales diferencias entre la empresa mexicana y la estadounidense WWE, de donde llegó procedente.

La gladiadora de 23 años de edad considera que el CMLL prioriza la calidad sin importar la popularidad, mientras que en la compañía del país vecino el principal interés es el espectáculo y la formación de personajes.

“En el CMLL es 100 por ciento calidad de luchador, no importa si eres el que más vende productos, simplemente si eres buen luchador la gente te premia por eso. En WWE, si las mujeres tienen algo más atractivo que otras así vas subiendo en la empresa. Una es más comercial y la otra es por talento. En el CMLL se rigen más por el estilo de lucha y en la WWE son más personajes, se basa más en que el producto sea llamativo”, reveló La Catalina en exclusiva con La Razón.

La Diva del Ring, quien en la WWE compitió bajo el nombre de Katrina Cortez, reconoció que no se esperaba que el público mexicano la arropara tanto e incluso compartió la anécdota de unas fans que lloraron tras una derrota a manos de Stephanie Vaquer.

“Sobrepasó completamente mis expectativas, yo no era muy conocida aquí, pero al momento de pisar la Arena y destapar mi cara, la gente reaccionó muy bien y se ha mantenido ese entusiasmo por La Catalina, lo que se notó cuando gané la eliminatoria para el Campeonato Universal. Me mandaron videos de personas llorando el día que perdí contra Stephanie (Vaquer) y uno que me llamó la atención fue el de unas niñas llorando desilusionadas de mi, y ahí dije ‘wow, el impacto que ha hecho la Catalina ha sido increíble” y ahora estoy trabajando mucho para poder darle esa alegría a los fans que confían en mi”, narró la esteta chilena.

Aprendizajes que WWE le dejó a La Catalina

De los aprendizajes que considera más positivos durante su paso en WWE, la luchadora andina cree que uno de los más destacados es el cómo generar un impacto en la afición, lo que ha visto reflejado en México al tener claro que el público se ha dado cuenta de sus sensaciones arriba del cuadrilátero.

“Yo creo que la empresa me dejó muchas enseñanzas, es una universidad de lucha libre a otro estándar, te enseñan un poco más a conocer sobre ti y cómo puedes causar un impacto en el fanático y creo que por eso la gente reaccionó tan bien. Yo cuando me subo al ring, ellos (los fans) saben cuando yo siento dolor, cuando estoy feliz, cuando estoy enojada, ellos saben que estoy disfrutando arriba del ring”, afirmó.

Foto: Instagram de La Catalina

Foto: Instagram de La Catalina

Este viernes 20 de octubre, La Catalina enfrenta a Zeuxis en la Arena México en la final del Campeonato Universal de Amazonas. Las dos victorias sobre La Jarochita le dan a la chilena confianza para visualizarse con el título.

“Ganarle a la Jarochita sinceramente creció mi ego de luchadora, porque dije “si puedo vencer a Jarochita, puedo vencer a cualquiera”, Jarochita es una de las más difíciles de vencer en el Consejo”, concluyó la Diva del Ring.

EVG