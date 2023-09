El público ha colocado a Los Atrapasueños en el lugar en el que estamos: Dulce Gardenia

Dulce Gardenia, uno de los luchadores exóticos en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), pasa por un momento de transición después de una lesión que sufrió el año pasado.

Como integrante de Los Atrapasueños junto con Espíritu Negro y Rey Cometa, el originario de Torreón, Coahuila, le agradece a la afición por ayudar a la consolidación de la agrupación.

“El público ha sido el que ha colocado a Dulce Gardenia y a los atrapasueños en el lugar en el que estamos. Ellos (los aficionados) han dado pie a que nos hayan dado la oportunidad para ser campeones nacionales, para estar en aniversarios, en eventos importantes. Es de suma importancia la respuesta del público”, comentó Dulce Gardenia en exclusiva con La Razón.

El esteta de 31 años de edad hizo énfasis en la buena relación que tiene con Rey Cometa y Espíritu Negro, lo que atribuye a que no existen envidias.

“Me he sentido muy arropado, muy cómodo, nos hemos acoplado muy bien los tres arriba del ring. Es igual de buena con los dos, los tres nos llevamos muy bien, nos hablamos perfectamente arriba del ring, nos entendemos con una mirada y un gesto. No hay envidias y nos entendemos muy bien”, subrayó.

Dulce Gardenia habla de su recuperación

El año pasado en noche de Campeones, el luchador coahuilense sufrió un accidente que lo dejó fuera del cuadrilátero por varios meses, una situación muy complicada. Sin embargo, se recuperó antes de lo previsto gracias al apoyo de los médicos del CMLL.

“Con la atención de los médicos del Consejo Mundial, gracias al doctor Sinuhé, quien me atendió en rehabilitación, con ejercicios y terapias. Fue muy importante el apoyo de los médicos, porque me sacaron lo más rápido posible, esto iba para más tiempo, pero gracias a esta rehabilitación pude salir rápido”, narró.

Foto: Instagram de Dulce Gardenia

Dulce Gardenia espera poder volver a la Ciudad de México en los primeros meses del 2024 para tener más apariciones en la Arena México y recuperar el ritmo que tenía antes de su lesión.

“Este año fue un poco difícil para mí en el tema personal y familiar, por cuestiones de dejar a mi familia, me regresé a vivir a mi tierra. Debido a que no estoy en Ciudad de México he perdido mucho trabajo, creo que ahorita mi aparición en las arenas ha sido al 50 por ciento en comparación con el año pasado, pero espero que pronto termine esta etapa y me pueda regresar a principios del otro año a la CDMX”, concluyó el gladiador.

