Villano III Jr.: Busco consolidarme como el rudo más importante el momento

El pasado 18 de julio, Villano III debutó en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) junto con su hermano, El Hijo del Villano III, en una función en la que vencieron a Dark Panther y el reaparecido Blue Panther Jr.

El luchador originario de Mazatlán, Sinaloa, reconoció que le sorprendió el espectacular recibimiento que le dio la afición en La Catedral de la Lucha Libre Mexicana.

“Fue un recibimiento muy bonito de la Arena México, me arroparon como si fuera de casa y eso me dejó un sentimiento muy grato y me hizo sentir mucho orgullo de pertenecer a la dinastía a la que pertenezco. No me gusta crear expectativas, prefiero dejar que el momento me sorprenda y realmente me sorprendió el público; si hubiera tenido una expectativa, creo que hubiera sido superada totalmente”, comentó Villano III Jr. en exclusiva con La Razón.

El hijo de Villano III Jr. y de La Infernal dejó en claro que su principal objetivo tras su llegada al CMLL es dejar en claro que es el rudo más importante de la actualidad.

“Busco consolidarme como el rudo más importante del momento, más allá de recibir títulos, insignias o campeonatos. Por eso soy el 33 de la rudeza y vengo a dejarlo bien en claro al Consejo Mundial de Lucha Libre”, resaltó.

Villano III Jr. recuerda su paso por Lucha Libre AAA

Del 2017 al 2020, Villano III Jr. formó parte de las filas de Lucha Libre AAA, donde se enfrascó en una rivalidad con Octagón Jr.. En alusión a su paso por La Caravana Tres Veces Estelar, el esteta de 25 años reconoció que fue una gran etapa y manifestó su agradecimiento hacia la empresa por la exposición que le dio.

“Fue una experiencia muy gratificante que me dejó mucho aprendizaje. Haber salido por la puerta grande me llenó de satisfacción, siempre me ha gustado ser un luchador agradecido con cualquier gente que me abra las puertas y así es como yo terminé ese etapa, con mucho agradecimiento y gracias por haber confiado y haber proyectado el rostro del 33 de la rudeza al país y por haberme permitido salir del país a mostrar lo que es la dinastía imperial”, profundizó.

Finalmente, el rudo del 33 admitió que el público es una parte fundamental de su carrera, pero que le gusta realizar declaraciones polémicas porque forma parte de su personaje.

“La afición lo es todo para mí aunque en mis promos o entrevistas que expreso que no me importa lo que la gente diga, es parte de mi personaje, de esa rudeza que quiero representar y del papel que asumo para que la gente tenga ese odio hacia un rudo",

EVG