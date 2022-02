CONCACAF: ¡Escándalo! El Salvador se niega a jugar ante Canadá por falta de pagos

A solo algunas horas de que El Salvador enfrente a Canadá en las Eliminatorias Concacaf hacia Qatar 2022, se dio a conocer que la escuadra sudamericana se niega a disputar dicho duelo por problemas con sus directivos, a quienes los jugadores les recriminan por no cumplir con tratos acordados.

"Se nos ha faltado el respeto como profesionales y personas. Esta mañana, el presidente Hugo Carrillo y el comité escogieron el peor momento para distraernos y recriminar que se había hablado con la prensa sobre implementos de frío que nosotros compramos en Columbus. Ocupando esto como distracción, para posteriormente decir que no cumplirán con el acuerdo de premios acordado", señala parte de un comunicado difundido en redes sociales por algunos jugadores de La Selecta.

#ÚltimaHora | En una historia en el perfil de Instagram de Enrico Dueñas se compartió un comunicado donde expresan que los jugadores de la Selecta no se presentarían al partido contra Canadá y estos son los motivos: pic.twitter.com/0ZicDECCAR — elsalvador.com (@elsalvadorcom) February 2, 2022

El Salvador perdería en la mesa el juego del octagonal de Concacaf

En ese tenor, los integrantes de la escuadra centroamericana dejaron en claro que su negativa a disputar el encuentro correspondiente a la Jornada 11 del octagonal final de Concacaf es con el objetivo de evitar situaciones similares en el futuro.

"Como grupo unido, hemos tomado la decisión de hacernos a un lado y no seguir formando parte de estas gestiones de parte de la federación. No jugaremos este partido, para sentar un precedente y esto no se vuelva a repetir para nosotros, ni ninguna selección de El Salvador", se agrega en el mensaje.

te puede interesar QATAR 2022: Así va la clasificación en las Eliminatorias Concacaf tras diez jornadas

En caso de que los futbolistas salvadoreños cumplan con su promesa, podrían perder por default ante Canadá por marcador de 3-0, lo que le daría el pase al Mundial a los de la Hoja de Maple.

El cotejo entre El Salvador y Canadá estaba pactado para comenzar a las 20:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio Cuscatlán, ubicado en San Salvador.

EVG