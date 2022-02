Mundial de Clubes: ¿Cuándo inicia, dónde y a qué hora ver los partidos en México?

El Mundial de Clubes arranca el 3 de febrero y seis equipos buscan llevarse el título que estará en disputa en la próxima semana y media en Emiratos Árabes Unidos.

Monterrey es el equipo representante de la Concacaf y de México y con esta participación será el conjunto de la Liga MX con más apariciones en el certamen, pero no el que tenga mejores resultados.

La actividad del Monterrey, en el Mundial de Clubes, arranca el próximo sábado 5 de febrero ante Al-Ahly.

En años anteriores Fox Sports era el encargado de transmitir los partidos del Mundial de Clubes, pero a partir de esta temporada será TNT el encargado de llevar las acciones en vivo.

TNT Sports o HBO Max también son los encargados de transmitir los partidos de la Champions League desde la reciente campaña.

​3 de febrero

​10:30 horas

​5 de febrero

​10:30 horas

​6 de febrero

​10:30 horas

​8 de febrero

​10:30 horas

​9 de febrero

​10:30 horas

​Al-Jazira AS Pirae​Al-Ahly vs Monterrey​Al Hilal vs POR DEFINIR​Palmeiras vs POR DEFINIR​POR DEFINIR vs Chelsea