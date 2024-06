Copa América 2024 | David Faitelson detenido a horas del México vs Ecuador; ¿qué pasó? (VIDEO)

David Faitelson, Ricardo La Volpe, Andrés Vaca y Miguel Layún están cubriendo a la Selección Mexicana en el torneo continental y están viajando por las diferentes sedes para seguir al Tricolor. En la más reciente de sus odiseas, Faitelson fue “detenido”.

El narrador Andrés Vaca compartió que que en el viaje de Las Vegas a Phoenix, que es a donde se dirigían porque ahí es el partido entre México y Ecuador, el famoso periodista fue detenido.

“Layún, detuvieron a Faitelson”, dice Vaca al exjugador del América, quien se sorprendió por la noticia, pero el cronista le explicó que se trató de una revisión. “Pasó a una revisión”, dijo el narrador.

Más tarde, el propio David Faitelson explicó porque fue detenido. “Por andar de buen compañero, no pasé por mi línea especial y me revisaron tres veces”, comentó. La situación generó las risas entre Layún, Vaca y hasta La Volpe.

Por fortuna, el incidente no pasó a mayores y todos podrán estar en la transmisión del partido entre México y Ecuador en la Copa América 2024, en donde ambas selecciones se juegan el pase a los cuartos de final.

La Volpe desenmascara a David Faitelson

El veterano director técnico Ricardo La Volpe exhibió y desenmascaró a David Faitelson en plena transmisión en vivo al asegurar que se fue a Televisa (TUDN) por demasiado dinero, a pesar de que durante toda su carrera en los medios de comunicación criticó a dicha televisora.

El peculiar hecho ocurrió durante la transmisión del partido de la fase de grupos de la Copa América 2024 entre Paraguay y Brasil, luego de que el Bigotón intervino en un diálogo entre el controvertido periodista y el exfutbolista Miguel Layún.

"¿Sabes por qué me da risa lo que dice él (Faitelson)? Porque cree que la gente no sabe que después de tantas veces que criticó a Televisa, mataba a Televisa, se cree que la gente no sabe porque se vino a Televisa... No vino por chupetines, por unos caramelos... ¡vino por la plata!", fue el contundente mensaje de Ricardo La Volpe para exhibir a David Faitelson.

El comentario del exdirector técnico de la Selección Mexicana desató las risas de Andrés Vaca, Miguel Layún y el propio David Faitelson en los momentos finales de la transmisión del cotejo en el que la Verdeamarela goleó 4-1 a la Albirroja.

Previamente, el exintegrante de ESPN le había preguntado a Miguel Layún en qué sitio cenarían y le hizo énfasis en que visitaran un lugar acorde a sus viáticos y no a los de los futbolistas del América, momento en el que La Volpe intervino para desenmascarar al controversial y experimentado comunicador.

aar