Copa América: Todas las finales que Lionel Messi perdió con Argentina

Lionel Messi es considerado como el mejor jugador de la historia del futbol. Con el Barcelona lo ganó todo, sin embargo, con la Selección Argentina perdió 4 finales.

Al fin rompió la maldición y se alzó con la Copa América en Rio de Janeiro, al vencer 1-0 a Brasil en su casa, el mítico Maracaná.

La asignatura pendiente de la "Pulga" era con la selección mayor de la Albiceleste, pues en categorías menores se colgó una medalla de oro olímpica y un Mundial Sub-20

Las finales perdidas de la "Pulga"

La primera caída fue en la Copa América 2007: Un joven Messi, rodeado de figuras como Hernán Crespo, Carlos Tévez, Juan Román Riquelme y dirigidos por el ‘Coco’ Basile, cayeron ante Brasil en la fina 3-0.

La segunda, y tal vez la más dolorosa, fue en la final de la Copa del Mundo 2014: Messi hizo un torneo monumental, sin embargo, en la final cayeron 1-0 ante Alemania en un partido lleno de nervio, el solitario gol fue de Mario Götze al minuto 113.

Tercer caída: Argentina llegaba a la final de la Copa América 2015 como favorito, el rival era Chile, selección que nunca había ganado la copa. Lastimosamente para Messi, una vez más se quedó con las ganas de levantar el trofeo tras perder en penales 4-1 en el Estadio Nacional de Chile.

“No se me da”: Un año después, ambas selecciones se medían en la final de la Copa América Centenario 2016. El resultado fue el mismo, Messi perdía por penales y la oportunidad de llevar la gloria a su país se desvanecía. El astro argentino declaró al termino del partido: “Es increíble, pero no se me da”.

EVG