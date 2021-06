Copa América: ¿Cómo quedan los partidos de los cuartos de final?

La fase de grupos de la Copa América llegó a su final con una goleada de Argentina ante Bolivia y ya se conoce a los ocho clasificados a los cuartos de final y contra quién se enfrentarán.

De los dos grupos de la Copa América y cinco equipos en cada uno pasaban los mejores cuatro y solamente Bolivia y Venezuela no tendrán actividad en la siguiente ronda.

La actividad en los cuartos de final de la Copa América arranca el próximo viernes con el duelo entre Perú contra Paraguay y acaba el sábado cuando Argentina choque ante su similar de Ecuador.

Día: viernes 2 de julio

Hora: 16:00

Día: viernes 2 de julio

Hora: 19:00

Día: sábado 3 de julio

Hora: 17:00

Día: sábado 3 de julio

Hora: 20:00

Perú vs ParaguayBrasil vs ChileUruguay vs ColombiaArgentina vs Ecuador