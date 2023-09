Cristiano Ronaldo termina con la rivalidad con Messi de la mejor manera y el mundo se lo aplaude

En una conferencia de prensa previa a los partidos de eliminatoria de la Eurocopa, Cristiano Ronaldo, sorprendió a los medios y a los aficionados al abordar la tan debatida rivalidad con Lionel Messi.

En un momento en el que ambas leyendas del futbol han dejado atrás las grandes ligas europeas para embarcarse en nuevas aventuras, el astro portugués explicó que después de varios lustros, ya no existe la famosa rivalidad con 'La Pulga'.

“No hay rivalidad, ya pasó. Era una rivalidad buena que le gustaba a los espectadores. A quien le guste Cristiano no tiene por qué odiar a Messi o viceversa, porque los dos somos bueno o muy buenos, cambiamos la historia del futbol y seguimos haciéndolo. Somos respetados en todo el mundo, eso es lo más importante”, dijo el jugador del Al-Nassr.

El cinco veces ganador del Balón de Oro respondió con sinceridad y madurez, señalando que tanto él como Messi han seguido triunfando en sus respectivas trayectorias, y a pesar de ya no competir de manera directa, la admiración y el reconocimiento siguen siendo evidentes.

"El legado continua, pero la rivalidad no. Hemos compartido escenario durante 15 años y hemos acabado siendo, no diré amigos, nunca he cenado con él (risas), pero somos colegas de profesión y nos respetamos", expresó el capitán de 'los Lusos'.

Cristiano Ronaldo habla sobre su éxito en Arabia

En la misma rueda de prensa en la Ciudad del Futbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa, Cristiano Ronaldo compartió el sentirse orgulloso por su papel pionero en el futbol de Arabia Saudita y recordó cómo sus comentarios sobre el rápido crecimiento de la liga dejaron a muchos incrédulos.

El astro portugués se tomó un momento durante la conferencia de prensa previa a la eliminatoria de la Eurocopa para hablar sobre su paso por la Liga Profesional Saudí y su impacto por apostar por el futbol de esta región.

"Lo sabía, lo sigo diciendo, todo el mundo pensaba que me había vuelto loco, pero resulta que lo loco no es tan loco... Es normal jugar en la liga árabe. Como jugador del Al Nassr, sabía que esto iba a pasar", afirmó CR7.

Cristiano Ronaldo, con su traspaso al club Al Nassr, ayudó a elevar el perfil de la liga y atraer a otros talentos internacionales al país, lo que ha ayudado al desarrollo y crecimiento de la propia competencia en el país de Medio Oriente.

Fui el pionero y estoy orgulloso de ello. Lo que más deseo es que siga evolucionando para que esté en lo más alto Cristiano Ronaldo

