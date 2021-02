CRUZ AZUL: Acusan a David Faitelson por negocios turbios con los cementeros

El polémico periodista David Faitelson está en el ojo del huracán luego de en las últimas horas recibió una fuerte acusación que indica que tiene negocios turbios con la cementera de Cruz Azul.

Juan Carlos Gabriel de Anda, en su momento analista en Fox Sports y ESPN (donde coincidió con David Faitelson), fue el encargado de lanzar tremenda acusación contra el periodista que trabajó durante muchos años en TV Azteca, de quien asegura que tiene una relación con gente de Cruz Azul.

"Negocio a escondidas con la televisora que siempre critiqué por su poca ética, no sé analizar ningún deporte, estoy becado en mi empresa, jamás competí, siendo “escort” de los referentes he podido ascender, y aún así me atrevo a hablar de “mediocridad” y me están investigando por un “temita” de bultos de cemento !! ...Ahh y me dicen el cerdo del micrófono !! Quien soy ?? Tic toc, tic toc, la hra se acerca !!", fue el fuerte comentario de Francisco Gabriel de Anda en su cuenta de Twitter, si bien no mencionó de manera directa a David Faitelson.

David Faitelson habría sido acusado de ser el intermediario de Hugo Sánchez en sus negociaciones para tomar la dirección técnica del Cruz Azul, las cuales no se concretaron y la directiva celeste eligió finalmente al peruano Juan Reynoso.

Momentos después del polémico mensaje, David Faitelson habría respondido con un tuit a las acusaciones de su relación turbia con Cruz Azul, aunque tampoco mencionó directamente a Juan Carlos Gabriel de Anda.

"Hay cada idi.. aquí que se aprovecha de la más mínima pifia para generar burlas. Y lo entiendo de mis seguidores, a quienes respeto porque gracias a ellos obtengo mi sueldo. Pero los supuestos “coleguitas” que deambulan por ahí sin personalidad y criterio propio me dan lástima", escribió Faitelson, quien fue motivo de burlas por equivocarse con un tuit durante la Final del Mundial de Clubes entre Bayern Múnich y Tigres.

y me están investigando por un “temita” de bultos de cemento !! ...Ahh y me dicen el 🐷 mayor del micrófono 🎤!! Quien soy ?? Tic toc, tic toc, la hra se acerca !! 🤣🤣🤣 — Juan Carlos Gabriel de Anda (@jcgabrieldeanda) February 11, 2021

Hay cada idiota aquí que se aprovecha de la más mínima pifia para generar burlas. Y lo entiendo de mis seguidores, a quienes respeto porqué gracias a ellos obtengo mi sueldo. Pero los supuestos “coleguitas” que deambulan por ahí sin personalidad y criterio propio me dan lástima. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 12, 2021

EVG