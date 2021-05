CRUZ AZUL: Carlos Hermosillo le manda mensaje a los que se mofan de La Máquina

A lo largo de su historia, Cruz Azul ha tenido en sus filas a grandes futbolistas, uno de los cuales es Carlos Hermosillo, ídolo de la parcialidad celeste.

El "Grandote de Cerro Azul", autor del gol con el que los de La Noria lograron su último cetro liguero, como los millones de aficionados de La Máquina, está ilusionado con la posibilidad de que los cementeros finalmente se coronen en la Liga MX y rompan su racha de 23 años sin lograrlo.

Contundente mensaje a los detractores celestes

Desde aquel cetro de liga obtenido a costa del León en 1997, los aficionados de Cruz Azul y el equipo han sido objeto de burla de los seguidores de otros clubes por los infructuosos intentos de volver a proclamarse campeón.

Ante ello, Hermosillo reconoció que se toma las mofas con humor, pues considera que eso no debe afectar a los jugadores del club de cara a la final de vuelta del Guard1anes 2021 contra Santos, pero aprovechó para enviarles un mensaje a todos los que desean que ocurra otra cruzazuleada.

"A mí me encantan todas esas críticas y cuando me ponen en mis redes sociales que 'si ya la van a cruzazulear', que 'ya no opines', que si 'ahora en la Final y que el campeonato', y me da risa, me da risa, porque te voy a decir algo, es algo que no le debe de preocupar a Cruz Azul ni a los jugadores", señaló el también exseleccionado nacional en entrevista con el programa "Futbol Picante" de ESPN.

Plena confianza en Reynoso y los futbolistas

En alusión del choque entre Cruz Azul y Santos en la final de vuelta del Guard1anes 2021, a celebrarse en el Estadio Azteca, Carlos Hermosillo dejó de manifiesto su confianza en el plantel dirigido por el peruano Juan Reynoso, que en la ida se impuso 1-0 a los laguneros en el Estadio Corona.

"Yo sí tengo mucha ilusión con este Cruz Azul por el gran trabajo que ha hecho Juan, por el gran trabajo que han hecho todos los muchachos, porque pese a todo lo que han vivido. Ellos han demostrado un gran profesionalismo y una gran entrega, y que hoy estén en la Final se lo han ganado con dedicación y con trabajo y esto a mí me ilusiona muchísimo", resaltó el también exatacante del América.

