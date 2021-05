TIGRES: Gignac le hace el feo a la final de la Liga MX entre Cruz Azul y Santos (VIDEO)

Antes del inicio del Torneo Guard1anes 2021, Tigres era uno de los equipos favoritos para llegar a la final de la Liga MX, la cual disputan Cruz Azul y Santos.

La serie por el título de este certamen ha levantado mucha expectativa entre los aficionados al futbol, pues la mayoría están al pendiente de si La Máquina puede romper con su sequía de 23 años y medio sin coronarse en el máximo circuito.

¿Por qué no le interesa la final a Gignac?

Pero, como en cualquier situación, hay excepciones y una de ellas es el caso del delantero francés André-Pierre Gignac, quien dejó en claro que no le interesa seguir la final de la Liga MX.

"No, si nosotros no la jugamos, no la veo", señaló el goleador de Tigres durante una charla con su compañero Nahuel Guzmán, portero de los de la UANL.

Tigres no accedió a la Liguilla luego de que fue eliminado por el Atlas en el repechaje.

¿Irá a los Juegos Olímpicos?

Durante la plática con el "Patón", el guardameta argentino le preguntó a Gignac si asistirá con Francia a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

"No, no podemos (hablar de Francia), pero ya mandé todos los documentos que me pidieron", se limitó a responder el exatacante del Olympique de Marsella acerca de su asistencia al magno evento en el que los galos debutarán precisamente contra el Tricolor el próximo 22 de julio.

EVG