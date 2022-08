CRUZ AZUL: Franco Escamilla se postula para ser entrenador de La Máquina; revela su increíble estrategia

El famoso comediante Franco Escamilla es uno de los millones de aficionados que tiene el Cruz Azul. Dolido como muchos tras la crisis del club, acentuada con el 0-7 sufrido a manos del América, se propuso para tomar la dirección técnica de La Máquina.

En su programa La Mesa Redonda, Escamilla se propuso para tomar las riendas de los celestes tras el cese del uruguayo Diego Aguirre. Sin embargo, dijo que trabajaría a distancia, haciendo burla de lo que considera que hace Gerardo Martino con la Selección Mexicana.

"Yo mero, Franco para dirigir a Cruz Azul. Si el Tata Martino no tiene que estar en los partidos, ¿Por qué yo sí? Yo voy a dirigir desde lejos", dijo el también standupero, desatando las risas de sus compañeros.

Franco Escamilla aseguró que si el fuera el timonel de Cruz Azul, todos los futbolistas atacarían y defenderían, como la selección de Holanda en el Mundial de Alemania 1974.

"Tendríamos futbol total como la Naranja Mecánica, todos defienden y todos atacan. No entiendo esas cosas de: 'Yo no ataco porque soy defensa' o 'Yo no defiendo porque soy delantero', hazme el favor", resaltó.

Por otra parte, el comediante arremetió contra el portero veracruzano Sebastián Jurado, uno de los jugadores más criticados de Cruz Azul tras la goleada sufrida en el clásico joven.

"Ch*ngas a tu m*dre, Sebastián Jurado, y todo el Cruz Azul, aunque no los dejo de apoyar. Aunque dicen: 'Es que traemos un desm...', yo les digo señores que no pongo excusas para dar mi show, ustedes no pongan excusas para hacer su trabajo", dijo.

Raúl Gutiérrez, nuevo DT de Cruz Azul

El Cruz Azul anunció de manera oficial quién será su nuevo entrenador de cara a lo que resta de la competencia, pues por medio de sus redes sociales subió una imagen en la que aparece Raúl Gutiérrez con una leyenda de nunca rendirse.

"Rendirse nunca ha sido la opción", dice el mensaje con la imagen del "Potro", quien tomará las riendas del equipo después de la humillación del fin de semana pasado en la que el América le ganó 7-0 al Cruz Azul.

Raúl Gutiérrez era el encargado de la Sub-20 de Cruz Azul, pero debido a los fracasos de Diego Aguirre y su destitución el pasado domingo "El Potro" tiene la encomienda de meter al equipo a la Liguilla y aunque luce complicado sí puede pelear por el repechaje.

EVG