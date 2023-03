Cruz Azul: Jesús Corona rompe el silencio sobre sanción del club a su hijo y le envía un duro mensaje

Jesús Corona, guardameta del Cruz Azul, luego de la victoria de La Máquina 1-0 sobre Atlético de San Luis en el Clausura 2023 de la Liga MX, habló sobre toda la polémica que rodea a su hijo, Misael Corona, quien agredió a un guardia de seguridad privada.

Chuy Corona espera que su hijo no caiga en los mismos errores que él ha cometido a lo largo de su carrera y reiteró que respeta la decisión de Cruz Azul de dar de baja de su categoría Sub 20 a Misael, quien como su padre se desempeñaba como arquero.

"Hay ocasiones que, por más molesto que esté uno, no debe de actuar de esa manera. En su momento he hablado, yo también me he equivocado, obviamente y me gustaría y siempre le he dicho que me gustaría que se le quedaran las cosas buenas mías y que no cayera en los mismos errores que yo he tenido..

En este momento he tratado de ser un mejor ser humano, creo que lo he tratado de hacer y creo que él también, tiene que ir aprendiendo, es joven, se equivocará en más ocasiones, pero trataremos de enseñarle el buen camino como siempre", comentó.

En la misma línea, el arquero ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 aseguró que su hijo se hará cargo de las repercusiones legales que sus acciones traigan, aunque por el momento no tienen notificaciones de una demanda.

"Él (Misael) también se va a hacer cargo de todo lo que corresponda en el aspecto legal. No nos ha llegado nada, o no le ha llegado nada, pero él asumirá su responsabilidad. Estamos en pláticas con las personas indicadas, tuve la oportunidad de hablar con los directores de la empresa de seguridad para ofrecerles una disculpa. Nos vamos a hacer cargo de todos los gastos de lo que tenga que representar esta situación", señaló.

Misael Corona se encontraba en una reunión y los primeros reportes habían indicado que la fiesta en la que el hijo del portero de Cruz Azul golpeó a un guardia de seguridad era de Nailea Vidrio, la futbolista del cuadro femenil de La Máquina, pero ella misma desmintió dicha información. Misael, de acuerdo con medios nacionales, le habría roto la nariz a la persona afectada.

"Fue una situación desafortunada, se equivocó mi hijo. Se llega a una determinación por parte del club y él asume su responsabilidad, está consciente de que se equivocó, que no es la manera en la cual se tiene que actuar, eso ya lo platiqué con él personalmente y bueno, asumiendo su responsabilidad. Tiene que pensar mucho y analizar su presente, también pensar qué quiere para su futuro...

Importante que asuma la responsabilidad como lo está haciendo, tiene que dar vuelta a la página, como todo ser humano, ahora le tocó a él equivocarse, reparará el daño y bueno, simplemente esto es darle vuelta a la página, que le sirva de aprendizaje de vida, eso no me queda la menor duda e importante también el arrepentimiento de lo que hizo, importante que está asumiendo su responsabilidad ante los actos", dijo Jesús Corona.

aar