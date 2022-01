CRUZ AZUL: Jonathan Rodríguez se despide de la afición con emotivo mensaje

Jonathan Rodríguez, autor del gol con el que Cruz Azul logró su anhelado noveno título de Liga MX en el Guard1anes 2021, se despidió de la afición de La Máquina tras dejar al equipo.

Después de tres años con los de La Noria, el "Cabecita" se va de México para probar suerte en Arabia Saudita con el Al-Nassr FC. Sin embargo , el delantero uruguayo mostró su agradecimiento hacia los seguidores del cuadro celeste y aseguró que se va contento por lo conseguido.

"Fueron tres años inolvidables. ¡Gracias por todo, azules! Es un sentimiento, que no morirá. Me voy, pero me voy feliz por lo vivido", dice una parte del mensaje que el goleador charrúa publicó en Instagram.

"Cabecita" considera que era el momento de salir de Cruz Azul

El futbolista originario de Florida cree que éste es el momento correcto para abandonar a la escuadra cementera y enfocarse en un nuevo reto.

"Hoy siento que es momento de dar vuelta a la página y comenzar una nueva etapa en mi carrera, buscando siempre lo mejor para la institución y para mi familia, con la ambición de seguir creciendo e ir en busca de nuevos objetivos y desafíos por cumplir", resaltó.

Acerca de la noche del 31 de mayo de 2021, en la que su gol en el Estadio Azteca contra Santos le dio a los capitalinos su primer cetro liguero desde 1997, el "Cabecita" indicó que siempre tendrá presente ese momento.

"Me llevo la satisfacción de haber logrado el objetivo más importante para la institución, 24 años después del último título local, una noche soñada por todos y que será recordada para siempre", subrayó Rodríguez Portillo, quien registró 47 anotaciones en 100 compromisos con La Máquina.

