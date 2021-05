CRUZ AZUL: Juan Reynoso regala medalla de campeón al "Ojitos" Meza

Lo prometido es deuda y el entrenador del Cruz Azul, Juan Reynoso, le regaló la medalla de campeón a Enrique "Ojitos" Meza, un día después de la Final de la Liga MX.

Este domingo, el Cruz Azul se coronó por novena ocasión en su historia, tras vencer a Santos por marcador global de 2-1 en la Final del Guard1anes 2021.

Foto: Captura de Twitter

“Enrique Meza me trajo como jugador y luego me dio la oportunidad de ser auxiliar en Puebla. Ahí me decía ‘ojalá ya alguien acabe con este suplicio y que cuando me levanté por las noches no lo piense más’. Esto es para él, la medalla de esta noche la tendrá en su casa resguardada porque es más azul que cualquiera", dijo Reynoso en conferencia de prensa.

Cruz Azul por fin rompió la sequía de 23 años sin título, periodo en el que el "Ojitos" Meza también fue entrenador celeste, pero no pudo levantar el título.

te puede interesar CRUZ AZUL: Jeni Summers deleita a sus fans con baile para celebrar el campeonato (VIDEO)

Juan Reynoso, campeón como jugador y como entrenador

Tenía que ser Juan Reynoso, un hombre de casa, quien pusiera fin a la sequía de 23 años y medio que sumaba Cruz Azul sin proclamarse campeón en la Liga MX.

A propósito de ello, el estratega peruano señaló que el título de La Máquina no es obra de la casualidad, a tiempo que resaltó que no es poca cosa haberse convertido en el primero en ser campeón con los celestes como futbolista y como timonel.

"Agradecido por entrar a la historia de este club. Tengo un título como jugador y ahora como técnico y eso no es poca cosa", dijo.

rmp