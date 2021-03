Hugo Sánchez fue el nombre que sonó más fuerte para tomar la dirección técnica del Cruz Azul tras la salida de Robert Dante Siboldi, mas no él único, pues Rubén Omar Romano reveló que la directiva de La Máquina lo buscó para que entrenara al club.

En entrevista con Ángel García Toraño, experiodista de ESPN, Romano indicó que tuvo pláticas con gente de Cruz Azul, conjunto que finalmente fichó para la dirección técnica al peruano Juan Reynoso.

"He tenido charlas con Cruz Azul ante de lo de Reynoso y había unas grandes posibilidades de poder ser el técnico, pero tomaron la decisión de Reynoso, no es mala, al contrario siento que es un técnico capaz, que si bien no tuvo equipos importantes, él fue un jugador importante en Cruz Azul y tiene todas las credenciales para dirigir a Cruz Azul", aseveró Romano, quien estuvo al frente de Cruz Azul en 2005, llevando a los celestes a las semifinales de la Liga MX en el Torneo Clausura de aquel año, instancia en la que fueron eliminados por el América.

te puede interesar ¿Cuándo enfrenta el América a Cruz Azul y Pumas en el Guard1anes 2021?

Al principio, la llegada de Reynoso al banquillo de Cruz Azul generó dudas, mismas que poco a poco se han disipado debido a que el cuadro capitalino marcha como líder en el Guard1anes 2021 de la Liga MX con 30 puntos y una racha de 10 victorias en fila.

¿Cuál fue el último equipo al que dirigió Rubén Omar Romano?

La experiencia más reciente de Rubén Omar Romano como director técnico fue en 2018 al frente del Atlas.

El argentino dirigió 12 partidos a los rojinegros, nueve de ellos en el Clausura 2018 y tres en la Copa MX, de los cuales ganó tres, empató uno y perdió ocho.

EVG