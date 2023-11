Dani Alves no sale de una para entrar en otra; su exesposa lo demanda por una fuerte razón

Dani Alves ha pasado nueve meses en prisión tras las acusaciones de agresión sexual de una mujer en un club en Barcelona, pero su pesadilla está lejos de terminar, pues al exjugador de futbol se le impuso una demanda.

Dinorah Santos, exesposa de Alves, presentó una demanda contra el exjugador del Barcelona en donde solicita que no pueda ver o contactar con Victoria y Daniel, los hijos que tienen en común.

Santos argumenta que desde el seis de mayo Dani Alves no ha querido tener una relación con sus hijos, además que se siente utilizada por la defensa del brasileño. "No ha visto a sus hijos desde el seis de mayo. No ha querido saber nada de ellos", dijo Dinorah para Fiesta.

"Yo sabía lo que tenía que decir cuando llegara al aeropuerto, cuando saliera de la cárcel con los niños. Había un grupo de Whatsapp con personas de prensa y los abogados. Me pasaban lo que tenía que decir por el grupo", agrega la exesposa del acusado.

Dinorah Santos añadió que ella está en "medicación y para mí él está muerto". Además que dijo: "Yo quiero que me deje en paz y a los niños igual. Que arregle su vida. Imaginar que tu padre puede ser un violador no es fácil".

Dani Alves dedica enternecedora carta a Joana Sanz

La modelo española Joana Sanz compartió en sus redes sociales el texto de una enternecedora carta que le escribió el futbolista brasileño Dani Alves, quien desde enero pasado está en una prisión de Barcelona tras ser acusado de agresión sexual.

Mediante sus publicaciones de Instagram, Sanz publicó una captura de pantalla de la misiva que el exjugador de los Pumas le escribió con su puño y letra, post que completó con el mensaje: "Todos saben, todos saben, todos saben, todos saben, dizque saben, saben un carajo.".

"Aprendí en toda esta locura que dos es mejor que uno... Cuando uno cae el otro lo levanta, cuando tiene frío el otro lo calienta. Así somos nosotros. Gracias por tu resistencia, gracias por tu resiliencia, gracias por no desistir de mí. Siempre dije que eras tú lo que siempre soñé, pero ahora digo que eres más de lo que pude soñar", comienza la carta que se asume fue escrita por Dani Alves, pues la española no hizo mención del deportista o alguien más.

